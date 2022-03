Obre una ampolla vella de vi amb una serp dins i rep una mossegada

considera que les serps tenen importants propietats curatives o reconstituents. Increment de la virilitat, mals d'esquena, caiguda de cabells o problemes de salut més greus són alguns exemples que les serps poden curar segons algunes creences de països del sud-est asiàtic.Després d'estar tancada durant un any a dins d'una ampolla, i segons informa el digital xinès Chinatimes . L'home, que va anar ràpidament a un hospital per rebre tractament va sobreviure. Havia comprat tres ampolles de vi medicinal amb serps submergides com a remei per al seu fill malalt.Després d'esperar un any per obrir-la, la serp "va tornar a la vida", segons el Chinatimes. Aparentment, quan les serps es troben amb ambients hostils, sovint entren en un estat latent i poden sobreviure durant diversos anys. És possible que l'ampolla no estigués tancada correctament i entrés l'oxigen suficient perquè l'animal aguantés temps viu.El 2013 una dona va rebre també una mossegada d'una serp que, en destapar-se l'ampolla i servir-se el vi, va saltar i va queixalar a la dona.

