Centenars de persones es manifesten a Barcelona en defensa de la immersió

s'han manifestat aquest dissabte a la tarda a Barcelona per defensar laa l'escola, i reclamar que no s'apliqui l' acord tancat aquesta setmana per. L'acord també va rebre inicialment l'aval de, però finalment se n'ha distanciat.Convocada pel SEPC,, eli la, la manifestació ha arrencat a la zona de l'Arc de Triomf, amb una forta presència d'agents antiavalots delsprotegint l'edifici del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i després ha començat a caminar cap al centre de la ciutat.La portaveu del, ha exigit al Govern que "oblidi" el pacte amb comuns i socialistes, i que l'educació a Catalunya es faci "completament en català". El SEPC considera que l'acord "no escolta" els joves i estudiants sobre la llengua en la qual volen ser educats, i que l'acord representa la "submissió" del govern a la sentència que obliga a fer un 25% de les classes en castellà

