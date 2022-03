Un miler de músics i admiradors homenatja Pau Donés enregistrant «Grita» a la Val d'Aran

Emotiu homenatge a Pau Donés al ritme de «Grita» Foto: ACN/Marta Lluvich

Veïns de la Val d'Aran no s'han perdut l'homenatge a Pau Donés Foto: ACN/Marta Lluvich

El, a la, ha estat aquest dissabte l'escenari de gravació d'un videoclip d'homenatge a- originari del petit poble de Montanuy, a la Ribagorça -, una idea promoguda pel músicper retre un "homenatge únic" al cantant, mort l'any 2020 a causa d'un càncer.de músics i admiradors de l'artista, amb la col·laboració de l'han estat els protagonistes d'aquest record tan especial.Com ha explicat Carnero, música, art, amistat i naturalesa s'han unit per sempre en aquest paisatge.s'ha convertit en un acte únic en record de l'artista, ja que Grita és una de les cançons més conegudes dei ja és tot un himne d'homenatge al cantant. Segons Carnero, el que s'ha viscut al Pla de Beret ha estat "meravellós, increïble", on tothom "ha tingut les emocions arran de pell". Poder recordar Pau Donés envoltat de muntanyes ha estat "màgic", i també poder-ho compartir amb altres aficionats, vinguts d'arreu de l'Estat espanyol i també de l'estranger, com França o Itàlia.Alguns dels admiradors de Pau Donés que hi han participat són l', músic, que ha vingut des de La Juncosa (les Garrigues) per participar en el videoclip. Guiu té un grup de música, i Jarabe de Palo "ha format part de la banda sonora del grup", ha afirmat. La seva acompanyant, la, ha vingut de Lleida i ha destacat "el carisma i la bondat" del cantant desaparegut.Des de Verdú, s'han desplaçat al Pla de Beret la família Segarra. Un dels fills, en, toca la bateria i l'ha portat per fer-la sonar sobre la neu. En Francesc explica que els seus pares seguien Jarabe de Palo des dels seus inicis, i ell i el seu germà han seguit l'afició.Els aranesos no s'han perdut l'homenatge a Pau Donés, com ara en, que és professor d'institut i recorda cada cop que Donés va anar al seu centre a fer classes als alumnes. Per Jaquet, era un "gran músic" però sobretot "una gran persona", i ha afegit que per Donés, la Val d'Aran era "la vida, tant la seva gent com les seves muntanyes"."Sempre que hi hagi ocasió s'ha de recordar al Pau", diu Jaquet.

