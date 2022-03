Dinamarca vol prohibir la venda de tabac als nascuts a partir de 2010

prohibirà la venda dea tots els nascuts a partir del 2010. Aquesta és una de les mesures que inclourà laque impulsa l'actual ministre de Salut,, que ha assegurat que "estem preparats per prohibir-ne la venda a aquesta generació elevant gradualment l'edat mínima per poder-ne comprar".Tal com recull el portal 324.cat , la llei danesa ja prohibeix la venda de tabac o cigarretes electròniques als menors de 18 anys, però malgrat tot un 31% dels joves entre 15 i 29 anys. El ministre ha situat eli elcom dos dels aspectes a millorar, ja que les assenyala com les "principals causes de la desigualtat en els anys de vida". Dinamarca és dels països del nord d'Europa que registra més consum d'alcohol i tabac entre els adolescents de 15 i 16 anys, segons l'informe del govern. A més, és la principal causa de càncer i provoca 13.600 morts cada any.L'objectiu, doncs, és que cap persona nascuda a partir del 2010 comenci a fumar o faci servir altres productes de nicotina, amb una "".L'ha aplaudit aquest gest de Dinamarca, i espera poder treballar conjuntament per crear "generacions lliures de tabac" a partir d'ara.

