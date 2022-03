El govern espanyol situa d'aquí «tres o quatre setmanes» l'abaratiment de la llum

Altres notícies que et poden interessar

La vicepresidenta del govern espanyol i ministra per a la Transició Ecològica,, preveu que en "tres o quatre setmanes" es pugui aplicar ja l'acord europeu que permetrà aimpulsar mesures d'emergències per abaratir el preu de la llum. En una entrevista a TVE, Ribera ha explicat que el que es va aprovar va ser una "orientació política", i que ara hauran d'enviar les mesures per ser autoritzades. "Calculem que en tres o quatre setmanes podríem tenir un pronunciament de la comissió sobre el que li proposem i fer-ho immediatament operatiu", ha assegurat.Ribera ha explicat que introduiran un sistema de pagament de, però que el govern espanyol vol que aquest preu "no sigui el preu al que es pagui la resta d'electricitat que es produeix, que té un cos més barat". "El que farem serà separar el gas del mecanisme de formació de preus", ha afegit. La vicepresidenta ha remarcat que l'acord de divendres era "imprescindible" perquè, sense aquest acord, si el govern espanyol fes una actuació d'aquest tipus podria enfrontar-se a un. Ribera ha afegit que "en principi" aquest serà un mecanisme "temporal" i que, si s'habilita un sistema de compra de gas conjunta que abaratiria el preu, el sistema d'ajust espanyol "no tindria sentit".La vicepresidenta ha constatat que la situació amb"se seguirà complicant" i que "no és descartable" que s'hagi d'acabar tancant l'arribada de gas rus a. Per això, veu "fonamental" buscar altres proveïdors i "ser intel·ligents en el consum dels recursos energètics". Per substituir la dependència actual del gas rus, Ribera ha citat els, Algèria,. Ribera ha subratllat la necessitat de ser "més autònoms" en l'abastiment energètic.Sobre si Espanya té garantida l'arribada de gas d'després del canvi de posició del govern espanyol respecte al, Ribera ha constatat que és un "país aliat" amb una "bona relació de veïnatge". "Aspirem que així segueixi sent", ha dit, "confiem seguir tenint una excel·lent relació diplomàtica entre els dos països, esperem que es normalitzi i es recuperi la solvència i la confiança recíproca com més aviat millor".La(UE) permetrà finalment ai adoptar mesures perquè es pugui complir aquesta excepció. La presidenta de la Comissió Europea,, ha confirmat que tots dos països ibèrics tindran "un tracte especial" i se'ls considerarà "una illa energètica" en tenir una mínima connexió amb els lligams energètics que uneixen la resta del continent europeu amb Rússia. La trobada dels líders comunitaris no ha estat exempta de tensió: El president del govern espanyol,, segons diversos mitjans, ha sortit de la trobada perquè se n'estaven filtrant continguts que no deixaven en bona posició l'argumentari exhibit per l'Estat i Portugal. Sánchez ja ha indicat queen un moviment que, espera, servirà per abaratir el cost general de l'energia.​​​​​

