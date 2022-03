Mayoral deixa l'alcaldia de Granollers després de 18 anys: «És l'hora d'escoltar la meva família i el meu cos»

L'alcalde de, ha comparegut aquest dissabte per explicar els motius que l'han portat a deixar el càrrec després de 18 anys al capdavant del consistori. "És l'hora d'escoltar la meva, el meu cos i viure la ciutat d'una altra manera", ha dit, "crec que és un bon moment per".Després de la compareixença, Mayoral, que té, ha signat la seva dimissió i el dimarts que ve se celebrarà un ple extraordinari de renúncia. L'actual primera tinent d'alcalde,, agafarà el relleu. El ple d'investidura de la nova alcaldessa se celebrarà divendres 1 d'abril, segons ha informat l'Ajuntament."Fins aquí he arribat, tot té un final", ha dit Mayoral durant una compareixença que ha fet acompanyat de l'equip de govern municipal. L'alcalde ha explicat que ha pres la decisió després que s'hagin fet realitat alguns delsque considerava prioritaris per a la ciutat, com ara la celebració del Mundial d'Handbol Femení, l'inici de les obres del centre d'oncologia radioteràpica o l'adjudicació del desdoblament de l'R3 entreo laMayoral ha afegit que, "contra tot pronòstic", aquest últim ha estat el "millor" mandat que ha viscut, "amb un equip fantàstic".Sobre el seu relleu ha dit que "té, coneixement, capacitta, experiència i joventut". També ha posat en valor que serà un "canvi generacional i de gènere" en el lideratge de la ciutat, que "serà bo per a Granollers". Mayoral ha assegurat que el relleu es farà en un "procés ràpid perquè la ciutat no pot para", tot i que hagi estat "llargament meditat i treballat".

