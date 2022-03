Aragonès signarà el decret de la consulta sobre els Jocs d'Hivern la setmana que ve

La consulta sobre elsavança. La portaveu del Govern,, ha confirmat que el president de la Generalitat,, signarà la setmana que ve el decret de convocatòria de la, sense aclarir encara quins seran els territoris que hi tindran dret a vot. "És prioritari consultar a l'i l', però també hi ha converses i s'està escoltant a la resta de comarques properes", ha explicat Plaja.L'executiu també ha confirmat l'"acord tècnic" per presentar la candidatura, a la vegada ha lamentat "l'actitud" de l': "Haurien de celebrar una candidatura tan bona com aquesta". La portaveu també ha celebrat que la "majoria" de les proves, en cas que la candidatura fos elegida, se celebrarien en el Pirineu català, a banda de l', que es disputaria a. Segons el pacte actual, ase celebrarien les proves d'esquí de muntanya (a), esquí alpí, descens i eslàlom (), i snow i freestyle ().Aquest posicionament del Govern es produeix després que l'executiu aragonès hagi negat l'"acord tècnic" que fins i tot des deltambé veien proper. "L'Aragó només donarà suport a la candidatura si és d'igual a igual i equilibrada en tots els aspectes. I, avui dia, no hi ha cap garantia que la candidatura es plantegi en aquests termes", ha afirmat el govern deen un missatge al Periódico de Aragón.El format de les "convivències" del Govern és un dels aspectes que va generar més comentaris de l'acord de coalició rubricat el maig de l'any passat entre, que estipulava la celebració d'aquestes jornades cada sis mesos fora de Palau per greixar la coordinació i aixecar la mirada de l'agenda estricta del dia a dia. La primera d'aquestes trobades es va fer el 4 de setembre a, en ple debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat - s'hi va solemnitzar que la zona de la Ricarda era una "línia vermella" -, i la segona, la d'aquest dissabte al

