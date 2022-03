Detecten un nou símptoma de la Covid en nens petits

A qui afecta i com es tracta?

La variantdelha comportat una complicació de laque no s'havia detectat anteriorment en nens petits: la, també coneguda com a. Un primer informe deldescriu 75 nens amb aquesta afectació entre l'1 de març de 2020 i el 15 de gener de 2022.Alguns casos van ser sorprenentment greus, i van requerir hospitalització i més dosis de medicació en comparació amb el crup causat per altres virus. Més d'undels quals es va donar durant el període de l'òmicron: segons el doctor, primer autor de l'informe publicat a la revista científica Pediatrics, hi va haver una delimitació "molt clara" des del moment que òmicron es va convertir en la variant dominant fins que van començar a veure un augment en el nombre de pacients amb laringotraqueobronquitis.Es tracta d'una malaltia respiratòria comuna en, que comporta una tos característica i una inhalació sorollosa i aguda. Es produeix quan els refredats i altres infeccions víriques causen inflamació i inflor al voltant de, i en alguns casos greus pot causar problemes de respiració.Els estudis de Covid-19 en animals han descobert que la variant òmicron téque per les inferiors, cosa que podria explicar l'aparició del crup durant l'onada d'aquesta variant, segons Brewster.La majoria dels nens amb Covid-19 i laringotraqueobronquitis tenien menys de dos anys, i el 72% eren nens. Excepte un, que tenia un refredat comú, cap tenia cap infecció vírica diferent del. Cap dels nens va morir, però 9 van requerir hospitalització (un 12%), i quatre,. En comparació, abans de la Covid-19, menys del 5% de nens amb laringotraqueobronquitis acabaven hospitalitzats i només entre l'1 i el 3% requerienLa causa del crup és un, i la majoria dels nens només en pateixen un episodi, tot i que alguns tenen episodis repetits iniciats per infeccions víriques queen freqüència i gravetat. Sol afectar a nens petits,"La majoria dels casos de crup es poden tractar en l'àmbit ambulatori", explica el doctor Brewster, però la taxa d'hospitalització i el gran nombre de dosis de medicació que van necessitar els pacients amb crup per Covid-19 suggereixen que "aquest virus podria causar una laringotraqueobronquitis més greu en comparació amb altres virus", i per això és necessari "seguir investigant per determinar les millors opcions de tractament per a aquests nens".La recomanació dels experts és que el nen, cosa que es pot aconseguir ràpidament deixant oberta l'per carregar l'atmosfera de vapor. Un altre remei per obrir les vies respiratòries és treure el nen a l'exterior durant la nit per, o respirar l'aire fred de la​​​​​​

