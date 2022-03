El Govern considera «un bon punt de partida» l'acord sobre el català

"Acord tècnic" pels Jocs d'Hivern

Les segones "convivències" delhan servit per fer un pronunciament unitari sobre la llengua, i més concretament, sobre l'acord sobre el català presentat aquesta setmana al Parlament. Segons ha detallat la portaveu,, l'executiu considera que la proposta acordada per Junts -que després se'n va desmarcar- , eli elsés "un bon punt de partida". Des del Palau de Pedralbes, on durant aquest dissabte s'ha reunit el president de la Generalitat,, i tots els consellers i secretaris generals que conformen el seu executiu, s'han acordat quatre punts de consens en relació amb la llengua i a la resposta que es dona als diferents fronts que té oberts.Segons ha detallat la mateixa portaveu, el Govern es compromet "absolutament" amb l'impuls, l'aprenentatge i la defensa del català com la llengua pròpia del país. A més, considera que el mateix català ha de ser laa l'escola i afirma treballar per trobar els mecanismes per "acabar amb la" de la llengua. Sobre el punt més polèmic, l'acord sobre el català pres al Parlament que va dividir els partits de Govern, Plaja ha evitat pronunciar-se tot i ser apel·lada en diverses ocasions. "Jo no faig diferències entre els membres del Govern d'ERC i Junts, dono un missatge de la totalitat del Govern", ha sentenciat.Mentre el Govern assegura que farà feina per aconseguir el "màxim consens" en relació amb la llengua, també avala que la proposta alestigui registrada i segueixi a partir d'ara el procediment habitual. Al marge, però, Plaja també ha assegurat que és "molt probable" que en els pròxims dies es reuneixi ela, l'espai on entitats com Òmnium havien demanat aquest divendres consensuar qualsevol decisió sobre el català. "El Govern està disposat a tenir contactes amb tots els actors", ha assegurat.La reunió del Govern, en un àmbit "menys formal", segueix ara avaluant la seva actuació durant els primers deu mesos de mandat. I és que, segons ha detallat la portaveu, les primeres quatre hores de les "convivències" han estat enfocades a la crisi i les conseqüències arran de la guerra a Ucraïna. El Govern ha convidat quatre experts per entendre què està passant a l'est d'Europa. Es tracta de, investigadora del Cidob i experta en política interior i exterior tant de Rússia com d'Ucraïna;, coordinador de Creu Roja Catalunya i vicepresident de la Taula del Tercer Sector Social;, enginyer agrònom i doctor per la UPC en sostenibilitat i transició energètica; i, membre d'una organització internacional de control i auditoria dels sistemes d'informació i expert en ciberresiliència.Plaja també s'ha pronunciat sobre els, confirmant que hi ha un acord "a nivell tècnic", però lamentant "l'actitud" de l': "Haurien de celebrar una candidatura tan bona com aquesta". La portaveu també ha confirmat que Aragonès signarà la setmana que ve el decret de convocatòria de la consulta i que llavors ja es coneixerà l'abast territorial. "És prioritari consultar a l'i l', però també hi ha converses i s'està escoltant a la resta de comarques properes", ha explicat Plaja.El format de les "convivències" és un dels aspectes que va generar més comentaris de l'acord de coalició rubricat el maig de l'any passat entre, que estipulava la celebració d'aquestes jornades cada sis mesos fora de Palau per greixar la coordinació i aixecar la mirada de l'agenda estricta del dia a dia. La primera d'aquestes trobades es va fer el 4 de setembre a, en ple debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat - s'hi va solemnitzar que la zona de la Ricarda era una "línia vermella" -, i la segona, la d'aquest dissabte al

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor