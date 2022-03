Barcelona afegeix nou noms de dona a places i carrers de la ciutat

Lava donar tràmit dimarts passat a la nova denominació de 21 carrers, places i jardins de la ciutat. Entre els canvis hi ha la incorporació de noms de dona en nou espais de la ciutat. Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, es tracta de dones representants de la memòria de l', i també de la cultura de la ciutat. Dos dels nou noms correspondran a carrers, que canviaran de nom i set a places. Actualment, només el 8% d'espais de la ciutat tenen noms de dona a la capital catalana.Les places que passen a tenir nom femení són la Plaça, a Sant-Monjuïc; la Plaça dei la Plaça, totes dues a Horta-Guinardó; la Plaça de, a Sant Martí; la Plaça d', a Sarrià-Sant Gervasi; la Plaça, a Sant Andreu, i la Plaça de, a Nou Barris. Pel que fa als carrers, es canvia la denominació del carrer Comte de Santa Clara, a Ciutat Vella, permentre el carrer Duc passa a dir-se carrer, també al districte de Ciutat Vella.La Ponència del Nomenclàtor també ha aprovat dos canvis per afegir el gènere femení en noms que fins ara només es referien al masculí. Són la, a Nou Barris, que fins ara es deia Placeta dels Avis; i elde la Maquinista, abans Parc de la Maquinista, a Sant Andreu. Els canvis aprovats també potencien la recuperació dels noms populars dels llocs de la ciutat per retornar als espais els noms que es feien servir entre el veïnat dels barris.

