Ets al·lèrgic a la mostassa? Compte amb aquestes crispetes

⚠️ Advertencia exclusivamente para personas alérgicas a la MOSTAZA.



➡️ Presencia no declarada en el etiquetado de PALOMITAS sabor mantequilla. Marca Frit Ravich. Ver detalles de los productos implicados ⬇️



No consumir si padeces alergia a la mostaza.



📌https://t.co/qChzdtRii0 pic.twitter.com/C8osl0RbhG — AESAN (@AESAN_gob_es) March 24, 2022

L'(AESAN) ha informat que, tal com van alertar les autoritats sanitàries de, un lot de paquets de 80 grams dede la marcacontenen, un ingredient que no consta en l'etiquetatge.Segons un control de la mateixa empresa, va detectar que un lot de crispetes amb gust dees va envasar, per error, en els envasos de les crispetes de mantega. La incidència s'ha comunicat a les autoritats pertinents, en compliment de la legislació i per no posar en risc la població. L'empresa, a més, ja s'ha posat en contacte amb els seus clients per gestionar la retirada del lot, que ha estat distribuït a Espanya.Concretament, es tracta del número de lot, amb una data de consum preferent abans del. Així, es recomana a les personesque puguin tenir el producte a casa que no el consumeixin. Per a la resta de la població, el producte no suposa cap risc.

