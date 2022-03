Troben mort abans d'un concert Taylor Hawkins, bateria de Foo Fighters

Tragèdia al món del rock. El bateria deHawkins, ha mort a l'edat de 50 anys, hores abans d'un concert. L'artista ha estat trobat sense vida a l'habitació d'un hotel a, on el grup s'allotjava durant la seva participació en el festival colombià de música"La família Foo Fighters està devastada per la tràgica i prematura pèrdua del nostre estimat Taylor Hawkins. El seui el seu riure contagiós viuran amb tots nosaltres per sempre", ha escrit la banda a través del seu compte de Twitter, que també ha demanatcap a la seva: "Estem amb la seva esposa, els seus i la seva família en aquest moment inimaginablement difícil".Hawkins era una de les cares visibles del grup estatunidenc, juntament amb, exbateria de. Des de l'inici del projecte, el 1994, la banda acumula 12 premis, incloent-hi el Millor àlbum de rock quatre vegades, un American Music Award, quatre premisi dos MTV Video Music Awards.

