Dissabte de pluges i fred a gairebé tot el país

Avui s'espera precipitació al litoral i prelitoral, feble o localment moderada i acompanyada de fang. De forma més feble i dispersa, també podrà arribar a altres punts del territori, sobretot a la tarda.

Podeu consultar tots els detalls de la predicció a; https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/4w5mCGIBkw — Meteocat (@meteocat) March 26, 2022

⚠ Actualitzat avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per estat de la mar ⚠



➡ Ds. 06.00 TU a dg. 18.00 TU



➡ Possibilitat d'onades > 2,5 m



➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6 pic.twitter.com/5bnLhgWr6c — Meteocat (@meteocat) March 26, 2022

Després d'uns primers mesos de l'any de, ja fa unes setmanes que las'ha instal·lat ai aquest dissabte no serà l'excepció. Els-acompanyats del fred i les baixes temperatures- es poden produir a gairebé tot el país durant tot el dia, però especialment a la tarda.Durant la primera meitat del dia s'esperen precipitacions al, a lesi a zones del litoral barceloní. El temps també es mantindrà ennuvolat a tot el territori, mentre que l'avís per mal estat de la mar es manté entre el perill moderat i alt a lai alPel que fa ja al migdia i a la tarda, les pluges s'estendran a tot el país i seran de més intensitat a les Terres de l'Ebre i a la. Ara bé, segons elles precipitacions es produiran a tot el país excepte al, el, l'i la. La cota de neu per tot el dia se situarà en els 1.600 metres i l'avís per mal estat de la mar s'ampliarà a tota la costa catalana.L'episodi de pluges, però, si les prediccions deles compleixen, acabarà aquest mateix dissabte. De cara a diumenge i dilluns es preveuen dies sense ruixats i fins i tot amb la sortida delcap a la fi del cap de setmana, que també pot portar cap a un lleuger repunt de les

