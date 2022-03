La UE permet a Espanya abaixar els preus de l'energia

Altres notícies que et poden interessar

La(UE) permetrà finalment ai adoptar mesures perquè es pugui complir aquesta excepció. La presidenta de la Comissió Europea,, ha confirmat que tots dos països ibèrics tindran "un tracte especial" i se'ls considerarà "una illa energètica" en tenir una mínima connexió amb els lligams energètics que uneixen la resta del continent europeu amb Rússia. La trobada dels líders comunitaris no ha estat exempta de tensió: El president del govern espanyol,, segons diversos mitjans, ha sortit de la trobada perquè se n'estaven filtrant continguts que no deixaven en bona posició l'argumentari exhibit per l'Estat i Portugal. Sánchez ja ha indicat queen un moviment que, espera, servirà per abaratir el cost general de l'energia.L'excepció peninsular s'ha adoptat després d'hores de negociació en una cimera amb els membres de la UE, on s'han marcatLa Unió, però, es reservarà l'última paraula per aprovar les "mesures" d'Espanya i Portugal per abaixar els preus. "Es tindrà en compte el caràcter temporal de les mesures i el nivell d'interconnexió elèctrica amb el mercat únic d'electricitat", resa el text al qual han tingut accés diversos mitjans espanyols.Sánchez, al costat del primer ministre portuguès, António Costa, ha defensat la singularitat energètica de la península Ibèrica, ara reconeguda per la Unió Europea. L'estat espanyol només utilitza un 15% de la seva energia a través del gas, però els seus preus estan condicionant tot el mercat. A més,de mecanismes per desacoblar el mercat de gas i electricitat europeu a partir del maig d'aquest any, una proposta que busca evitar l'efecte contagi dels elevats preus del gas al mercat al mercat majorista de l'electricitat i al preu de la llum."És molt beneficiós per la Península Ibèrica", ha remarcat el president del govern espanyol., ha destacat el líder del PSOE, que també ha volgut tenir paraules pels ucraïnesos -els refugiats ja es compten per milions- i també pel seu president,, que demana més acció a Europa.Un dels efectes que es noten de la guerra a l'est d'Europaque en bona mesura depèn del subministrament rus. "Aquest és el conflicte de Putin", ha insistit el dirigent espanyol, que ha anunciat la creació d'un fons fiduciari per ajudar Ucraïna per part dels 27 països de la UE. Espanya i Portugal,per abaixar el preu de l'energia. Aquestes mesures seran presentades pels dos països -que tenen menys connexió amb el mercat europeu, en concret un 3%, que la resta de països- davant la Comissió Europea.No es posa en risc la transició energètica i ens permetrà rebaixar els preus de l'energia", ha destacat Sánchez, que ha demanat actuar de manera "urgent" per abaixar el cost del gas. "Podem sortir satisfets d'aquesta reunió. No podem dir que sortim extraordinàriament contents, perquè l'origen de tot això és una guerra, però podem traslladar un missatge d'unitat a Europa i també pel que fa a l'esperit ibèric", ha indicat.​​​​​

