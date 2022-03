El debat congressual a Junts retrata les ànimes i obre el meló dels lideratges

Fart de partits part del estado corcat

Debats i congressos dels partits "independentistes" per veure qui farà de negre simpàtic de la plantació cobrant una pasta, en comptes de pensar com alliberar-nos. ERC JxCat i CUP, no només no ens serviu per a res, sinó que a dames castreu el moviment independentista.