Cepsa i BP se sumen a Repsol i aplicaran rebaixes addicionals als transportistes

Altres notícies que et poden interessar

Elha aprovat la matinada d'aquest divendres, i d'urgència,. D'aquests, 15 estaran bonificats per l'Estat i les empreses petrolieres n'aportaran "un mínim" de 5. Repsol va anunciar aquest dijous a la tarda que aplicaria una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de combustible als professionals del sector del transport.aquest divendres. La primera també aplicarà 10 cèntims extra de rebaixa i la segona, 14.En el cas de, els usuaris podran beneficiar-se del descompte en qualsevol de les 1.500 estacions de servei que tenen a l'Estat. DesCepsa beneficiarà els transportistes amb un. L'estalvi final, segons la petroliera, pot ascendir a 15 euros per cada 50 litres pagats.Per altra banda,és l'empresa que més descompte aplicarà als seus carburants. Han anunciat una, més enllà dels 15 subvencionats per l'Estat, que s'aplicarà "en funció de la mida de l'empresa". En aquest cas, a més, també hi haurà unque disposin de la targeta "Mi BP".​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor