Per què és important la reacció dels «streamers» per la polèmica d'«El Xokas?»

, un jove gallec que forma part de l'elit dels creadors de contingut en plataformes comde tot el planeta, feia servir un compte fals de Twitter (, fent-se passar per una dona) per respondre tots els seus crítics, insultar altres companys i aplaudir-se a si mateix ha esclatat com una bomba de rellotgeria a la comunitat d'Internet. En un sector que arrossega desenes de milions de persones en xifres d'audiència i de seguidors, les reaccions van ser pràcticament immediates. La majoria dels líders de l'streaming de la comunitat hispànica no s'han tallat en absolut a l'hora de valorar la polèmica del Xokas, però han establert un discurs pràcticament sense precedents. va reaccionar al cap de només 24 hores, demanant disculpes -de manera peculiar- i fent autocrítica per pràctiques "criticables", en paraules seves. "No té cap mena de justificació", va sentenciar. "Entono el mea culpa.. En un entorn marcat pels linxaments públics a les xarxes socials i l'encreuament de crítiques passionals (i molt irades), el fet que les celebritats hagin apostat per un missatge de consciència social, enfocat més cap als seguidors de l'streamer gallec i de comprensió per la salut mental suposa un gir en els anomenats "linxaments" a Internet.El badaloníun dels creadors més seguits de tot el planeta a la plataforma Twitch, va ser un dels més categòrics contra"Es va obsessionar amb les xifres de subscriptors i d'audiència, en ser el número 1", deia el català, un dels criticats al compte de la discòrdia. Aquesta voràgine de xifres que es viu a Twitch és un dels punts més crítics de la plataforma. En un to molt més neutral, el gegant de l'streamingva voler fer un discurs dirigit a tota la seva audiència: "Ho he estat parlant amb ell i crec que necessita ajuda de debò, perquè no és normal el que ha estat fent. Per mi no és justificable i és un error greu".... la flor i nata dels creadors de contingut (amb desenes de milions de seguidors, entre tots) han enarborat un discurs molt poc comú a Internet en un cas com aquest, de sobreexposició i de "destapar" un comportament tòxic. "Existeix un canvi de discurs per part dels streamers en temes de salut mental que fa cinc anys no s'hauria produït mai", explica a aquest diari, directora de comunicació a Wuolah i periodista especialitzada en cultura d'Internet. "Això és gràcies a la població jove, el seu públic, l'anomenada generació Z, que està molt més conscienciada i els influeix de manera molt significativa", recorda. La reacció del conjunt -amb comptades excepcions, com els creadors de mems- és seriosa, utilitzant conceptes com "teràpia", "salut mental" o "necessita ajuda"."Tots ells viuen hiperconnectats i se'ls demana que opinin sobre qualsevol cosa. Aquest era un tema cabdal. Hi ha molts precedents negatius que han marcat la comunitat d'influencers, streamers o youtubers", recorda Planes. El filòsofsobrevola totes les qüestions de la generació millenial en el seu assaig, un retrat exhaustiu de molts dels aspectes més nocius de la societat actual que colpegen els joves i que ajuda a crear una connexió, paral·lela, amb el cas del Xokas. Espluga recorda que actualment "no vivim escindits en mons diferents, un d'online i un de desconnectats", sinó que "la tecnologia ja s'ha integrat en nosaltres de manera social i la societat ha reconvertit tots els seus racons en tecnològics".Problemes de caràcter greu com l'ansietat, la depressió o les malalties mentals que afecten de manera severa els joves i adolescents són canalitzats a través de plataformes, videojocs o xarxes socials, deformant els problemes i desvirtuant les possibles solucions. Espluga vertebra una relació causal entre la fatiga generacional que pateixen els millenials amb elements com l'individualisme o la necessitat imperiosa de convertir-se en algú, de ser algú, de "ser empresari de nosaltres mateixos". En essència, El Xokas ha fet bandera d'aquest discurs i ha construït una través de molta ironia i humor, però en la fina línia de la violència verbal, l'insult i la crispacióEl periodistava destacar totes les conseqüències negatives de veure's absorbit per les tendències de monetització, subscriptors i retransmissió de Twitch en un extens reportatge . La sobreexposició i el fet de forçar al límit les capacitats físiques i mentals per poder "mantenir-se en directe" (com ha fet moltíssimes vegades El Xokas) provoquen reaccions en cadena que deriven en comportaments tòxics com aquest. "La responsabilitat constant de mantenir-se rellevant és la que provoca que els streamers hagin de competir constantment entre ells", recorda Lloreta.A més, el precedent del suïcidi de l'streamer català Gabriel Chachi el juny del 2021 ja va encendre les alarmes en un sector cremat per la sobreexposició. Desenes de celebritats van alçar la veu per conscienciar els joves sobre la salut mental, però no ha estat fins al cas del Xokas que la temàtica ha aconseguit cotes de rellevància gairebé internacional. L'streamer gallec,ara és l'exemple perfecte del problema que suposa el món de Twitch i l'streaming sense cap mena de control ni regulació, sense consciència pel benestar dels seus creadors i sense cuidar la salut mental de tothom que hi participa.

