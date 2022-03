La UE acorda amb els EUA la compra d'un 68% més de gas liquat nord-americà

Operació desacoblament

Els caps d'estat i de govern de lahan acordat incrementar en un 68% la compra deprocedent dels Estats Units. Aquesta ha estat una de les mesures de més transcendència adoptades pelamb el president dels EUA,. L'acord és un pas més en el camí per reduir al màxim la dependència energètica europea respecte del gas de Rússia. Aquesta decisió suposarà fins a un subministrament addicional de 15.000 milions de metres cúbics per aquest any. Així ho han anunciat Biden i la presidenta de la Comissió Europea,. La UE s'ha compromès amb Washington a adquirir cada any 50.000 metres cúblics de gas liquat dels Estats Units fins al 2030.En les conclusions de la trobada, acordades després d'un debat amb Biden, els 27 insisteixen que estan preparats per avançar "ràpidament" cap a noves sancions, però remarquen que ja han adoptati que ara cal centrar-se a tancar les escletxes que puguin haver-hi per evitar-les. Per altra banda, els líders europeus han acordat crear un fons per donar suport a les "necessitats" del govern ucraïnès i per a la reconstrucció del país. A més, han apostat per organitzar unaper aconseguir finançament per a aquest fons de solidaritat amb Ucraïna.Pel que fa a la petició d'adhesió d'a la Unió Europea, els caps d'estat i de govern de la Unió Europea han pres nota de les "aspiracions" i "l'elecció europea d'Ucraïna" i insten l'executiu europeu a avaluar la sol·licitud. Es tracta del mateix posicionament que els líders van adoptar en la cimera informal a, en què van tancar la porta a l'entrada del país al club comunitari.El text del Consell Europeu també insisteix en l'acollida ded'Ucraïna i insta laa "assegurar" fons europeus per fer front a la rebuda dels que fugen de la guerra. Finalment, els 27 reclamen a Rússia que aturi "immediatament" els "" a Ucraïna, així com "l'agressió militar al territori d'Ucraïna". Els líders també exigeixen ela retirar les tropes del territori ucraïnès i a garantir l'evacuació de civils des de zones de guerra.Sobre el paper espanyol, l'executiu deSánchez té previst aprovar dimarts que ve el pla espanyol per entomar la crisi múltiple sobre el sector productiu. Des de la Moncloa s'ha insistit en la intensa agenda del president espanyol les darreres setmanes, en què s'ha reunit o ha conversat amb els principalsper convèncer-los de la proposta per taponar l'L'increment del preu dels combustibles està generant una forta reacció social i l'executiu espanyol afronta una difícil negociació amb el sector dels, que han endurit la vaga iniciada fa dotze dies. Un sector amb el qual s'ha assegut en les últimes hores i s'ha acabat trobant un acord per la rebaixa del carburant , que podria posar fi a la vaga que s'allarga ja més durant més d'una setmana.el preu del gas delcontinua sent el punt central que facilitaria una reducció del preu de l'energia. En un primer moment, semblava que Sánchez hauria pogut convèncer els socis europeus per modificar el sistema de fixació de preus. Era coneguda lade Berlín, fins ara amb la vista posada en el flux gasístic rus al qual no vol renunciar. En canvi, Sánchez ha trobat més receptivitat en les terres properes de. Però està per veure que aquesta sigui la posició que s'imposi.El torcebraç està sent intens. Sánchez i els seus homòlegs italià, portuguès i grec van confluir una estratègia divendres passat en una trobada a Roma. De tots tres socis,és socialista,és un tecnòcrata de centreesquerra que lidera un executiu d'unió nacional, i el grecés conservador. Però ja se sap que les grans divergències dins de la UE no són pas entre dreta i esquerra sinó entre nord i sud, entre frugals i mediterranis. El color ideològic del canceller alemany, el socialdemòcrata, és menys determinant que els interessos nacionals dels eu país en aquests moments.Sánchez ha mostrat les seves cartes a Brussel·les. Ja no es feia moltes il·lusions sobre les possibilitats convèncer Berlín pel que fa alsEl president espanyol ha reclamat, si més no, que Brussel·les admeti les circumstàncies especials del mercat espanyol i portuguès. Davant la interconnexió mínima del mercat espanyol amb l'europeu, Madrid i Lisboa reclamen poderde manera excepcional elLa situació entorn el preu de l'energia torna a demostrar lesdins de la UE. Cada estat té uns interessos molt definits i pateix a la seva manera la crisi elèctrica. L'executiu espanyol ja es va embolcallar amb la "resposta global" amb la UE per no enviar armes a Ucraïna en el primer moment de. Les costures del govern de coalició es van tensar davant les resistències de Podem a una deriva bel·licista enfront Rússia. Finalment, la Moncloa va decidir enviar armes directament.La crisi actual torna a deixar a la intempèrie la fragilitat de la posició espanyola a la UE. Avui, Sánchez ha tornat a seure a prop del president nord-americà, qui l'ha mantingut al marge dels contactes d'aquests dies amb els principals líders europeus. Probablement, el president espanyol haurà d'esperar fins al juny, quan serà l'amfitrió de la propera, per poder tenir el desitjat cara a cara amb el líder demòcrata.​​​​​

