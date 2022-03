«Un minut estroboscòpica», així sona Antònia Font deu anys després

Un disc i quatre parades, per ara

irromp aquest divendres a les novetats discogràfiques amb(Primavera Labels), el primer àlbum després d'una dècada de silenci i de set anys separats com a banda. El disc inclouque retornen a l'essència del grup mallorquí amb el seu particular, amb l’amor, el camp, el comportament humà i la vida i la mort com a protagonistes."Necessitàvem tornar enrere i tenir les sensacions de quan Antònia Font va ser el que va ser", reconeix a l'ACN el seu vocalista, Pau Debon. Per ell,. Amb tot, augura que després de la desena de concerts,Segons Debon, el grup no tenia ganes ni d'experimentar ni de cercar nous camins, sinó"Som els mateixos i hem funcionat com ho fèiem fa deu anys", opina, amb un disc "molt similar" als publicats anteriorment. Sí que veu en el nou projecte discogràfic unEls components volien fer un disc del qual n'estiguessini que incorporés elsde cadascú al cap d'una dècada. Una evolució que creuen que també haurà experimentat el seu públic, que no els veu a l'escenari des de fa set anys. A diferència del Vostè és aquí, però,i el vocalista creu que hauria estat un "error" tornar a fer un disc tan "experimental".També, en aquest moment,, tot i que reconeix que no n'han parlat. "Va ser difícil trobar la fórmula adequada per tornar-nos a ajuntar. Més enllà d'això poden passar moltes coses, peròi 60 concerts,", bromeja durant l'entrevista amb l'Agència.En aquest sentit, atribueix quasi a unala, conseqüència del Concert per la Llibertat d'Expressió, que els va fer adonar que, malgrat els anys, el grup estava "viu". "Sempre dèiem que Antònia Font estava mort i enterrat. Amb l'actuació avam veure que no estava ni mort ni enterrat", explica.Amb el disc en digital i físic, Joan Miquel Oliver, Pau Debon, Jaume Manresa, Joan Roca i Pere Debon comencen el seu nou recorregut, que aquest any els portarà a fer quatre parades en grans escenaris. La primera serà al, l'11 de juny. El seguirani el, l'últim dels anunciats, el 15 d'octubre. L'any que ve preveuen sumar-hi sis concerts més, encara sense data.La publicació s'acompanya d’una nova entrega audiovisual que posa imatges a la cançó "", una travessia pel desert on el protagonista indaga en la recerca dels seus records. La proposta està dirigida per Marc Pujolar i rodada a Mèxic.

