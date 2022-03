El Port de Tarragona garanteix l'abastiment de cereals per pinso tot i la guerra a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

Elha garantit l', tot i la. Segons han indicat des de la infraestructura, en aquests moments els magatzems estan al 80% de la seva capacitat, amb més de. Un estoc que permet atendre la demanda de les pròximes divuit setmanes.De fet, està previst que abans de final de mes arribin, que han de permetre mantenir les reserves. De cara al futur, confien que els productes que han d'arribar d'Ucraïna se substitueixin per altres de diferents procedències. Durant la seva visita al port, el, ha visitat un d'aquests magatzems, amb capacitat perD'altra banda, el Port de Tarragona ha inaugurat aquest divendres la seva, que acollirà. L'immoble on s'ubica va ser construït el 1980 i ja va tenir aquesta funció. Després dei d'unes obres de millora s'ha tornat a posar en funcionament. En l'acte d'inauguració hi ha participat el president Aragonès, que ha destacat el "paper clau" del Port de Tarragona per al "progrés del país". Aragonès també ha apuntat que la reindustrialització de Catalunya és necessària i ha de ser "verda i digital". Elha indicat que el port és "al servei del desenvolupament econòmic" del territori.​​​​​

