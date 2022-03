Adrián Sas porta al Suprem la condemna de tres anys i mig de presó per colpejar un policia

L'activistaha presentat un recurs de cassació alcontra la sentència amb què elel va condemnar a tres anys i mig de presó per colpejar un policia. El jutge el va considerar autor de les lesions a un agent antiavalots delsdurant els aldarulls que va haver davant el Parlament durant elLa defensa de Sas, veí de Vilafranca del Penedès, sosté que durant tota la causa es vaa i insisteix qude les imatges amb què se'l va identificar setmanes després dels fets. El grup de suport a Adrián Sas retreu a la Generalitat que demanés una condemna de cinc anys i mig de presó.El col·lectiu atribueix al govern català la pena final, de 2 anys i mig, que comportarà l'ingrés a un centre penitenciari si la sentència es declara ferma sense cap rectificació del Suprem. "Els partits processistes han demostrat ser unsque només miren per als seus interessos de classe, i a la mínima han claudicat", etziba el grup de suport en un comunicat, on els assenyala com a "còmplices i culpables" de la sentència.Les entitats que formen aquesta plataforma a favor de Sas recorden que el recurs presentat ara al Suprema què pot acudir el jove després que el TSJC tombés un primer recurs ara fa quatre mesos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor