Polèmiques dels Oscars: de retallar guardons a no convidar estrelles

Totes les nominades dels Oscars 2022



Millor pel·lícula



Belfast

CODA

Don't Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story



Millor direcció



Kenneth Branagh (Belfast)

Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Jane Campion (The Power of the Dog)

Steven Spielberg (West Side Story)



Millor actor protagonista



Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Andrew Garfield (tick, tick... BOOM!)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (Macbeth)



Millor actriu protagonista



Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Penélope Cruz (Madres Paralelas)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)



Millor actor de repartiment



Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)

Jesse Plemons (The Power of the Dog)

J.K Simmons (Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)



Millor actriu secundària



Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Aunjanue Ellis (King Richard)



Millor guió original



Belfast

Don't Look Up

King Richard

Licorice Pizza

The Worst Person in the World



Millor guió adaptat



CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog



Millor pel·lícula de parla no anglesa



Lunana: A Yak in the Classroom (Butan)

Flee (Dinamarca)

É stata la mano di Dio (Itàlia)

Drive My Car (Japó)

The Worst Person in the World (Noruega)



Millor pel·lícula d'animació



Encanto

Flee

Luca

Raya and the Last Dragon

The Mitchell's against the Machine's



Millor documental



Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Escribiendo con fuego



Millor fotografia



Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

Macbeth

West Side Story



Millor disseny de producció



Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

Macbeth

West Side Story



Millor maquillatge i perruqueria



El Rey de Zamundia

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci



Millor cançó



King Richard

Encanto

Belfast

No Time To Die

Four Good Days



Millors efectes visuals



Dune

Free Guy

No Time To Die

Shang-Chi

Spider-Man



Millor curt documental



Audible

Enséñame el camino a casa

The Queen of Basketball

Tres canciones para Benazir

Cuando éramos acosadores



Millor muntatge



Don't Look Up

Dune

King Richard

The Power of the Dog

tick, tick... BOOM!



Millor vestuari



Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story



Millor banda sonora



Don't Look Up

Dune

Encanto

Madres paralelas

The Power of the Dog



Millor so



Belfast

Dune

No Time To Die

The Power of the Dog

West Side Story



Millor curt de ficció



Ala Kachuu - Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On my Mind

Please Hold



Millor curt d'animació



Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Peti Roja

El limpiaparabrisas



Més tard que mai i carregada de polèmiques. Això sí, el cinema de l'edició d'enguany, d'altíssima qualitat.de matinada des del clàssic i enlluernador(a partir de les 2 de la matinada, hora catalana), en la que serà la primera edició amb menys restriccions Covid des de l'inici de la pandèmia.opten a les estatuetes daurades -per primera vegada de manera conjunta-, en una edició marcada per decisions preses per l'Acadèmia, molt criticades, i pel retorn del format amb presentador.en una edició dels Oscars on les plataformes seguiran creixent a costa de les multinacionals clàssiques del cinema.seran les presentadores de la 94a edició, que promet debat pel que fa a la qualitat cinematogràfica però profundes decepcions en la conducció televisiva de la gala. Els Oscars continuen sense trobar el to que anys enrere vivia la cerimònia, entre l'entreteniment i l'espectacle còmic televisiu. L'edició del 2022 serà especial per a la indústria espanyola, ja que té quatre persones (i projectes) nominats en diferents categories.Javier Bardem (per) i Penélope Cruz (per) tornen a estar nominats -tots dos ja han guanyat un Oscar-, encara que aquesta vegada ho fan de manera conjunta., nominat al Millor Curtmetratge inominat a la Millor Banda Sonora Original, tanquen una representació estatal de renom. Tot i això, els dos últims seran els protagonistes d'una de les majors polèmiques dels últims anys. D'altra banda,és la clara favorita per endur-se més estatuetes, en competició ambDes de fa anys, els Oscars no es desenganxen d'una llarga llista de polèmiques i problemes que minimitzen l'impacte cinematogràfic i provoquen que els mitjans centrin la seva atenció en aspectes fora de la indústria. Fàcil no ho posen: la cadena ABC, responsable de la retransmissió,que atorguen els Oscars "per escurçar més el temps".La lluita per tornar a fer atractiva una cerimònia queés constant. En aquesta edició, vuit categories deixaran de ser emeses en directe -una és la de Millor BSO, on està nominat Alberto Iglesias. Una immensa llista de personalitats del cinema, des d'intèrprets fins a directors, productors o guionistes, han carregat amb duresa contra l'Acadèmia de Hollywood per "permetre" aquest moviment.Hollywood intenta per totes les vies que els aficionats tornin a enganxar-se a la televisió en directe per la cerimònia dels Oscars. És per això que aquest any han decidit instaurar dues noves categories: l'. Bàsicament, és permetre que els usuaris, a través de Twitter, escullin quina ha estat la seva pel·lícula preferida de tot l'any i quin el seu moment cinematogràfic.Per al "moment fan", l'Acadèmia ha decidir que Dreamgirls,, Zack Snyder's Justice League iSón els finalistes. Vegeu-les a continuació (excepte Spider-man, que no es pot publicar per drets d'imatge):

