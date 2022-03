Londres, París, Roma i Milà defensen la Zona de Baixes Emissions de Barcelona: «És de sentit comú»

Carta oberta de Londres, París, Roma i Milà: les Zones de Baixes Emissions salven vides



En un context d'emergència climàtica, la salut pública, el dret a respirar aire net i el dret a la mobilitat sostenible han d’estar al centre de totes les polítiques urbanes de les ciutats del segle XXI. Garantir aquests drets és fonamental per assegurar l'equitat en el procés de transició ecològica.



Les ciutats estem liderant la lluita contra el canvi climàtic, i la creació de Zones de Baixes Emissions és una de les eines més útils que tenim per reduir els alts nivells de contaminació. Cada any a Europa moren 800.000 persones prematurament a causa de la contaminació urbana. Londres, París, Brussel·les, Milà, Roma o Berlín: al voltant de 300 ciutats europees ja han creat Zones de Baixes Emissions, perquè l’evidència científica ha demostrat que és una mesura que salva vides.



Segons la Directiva Europea sobre Qualitat de l'Aire, la implementació de polítiques que protegeixen la salut és obligació, no una opció. Per això, els països que no segueixin aquestes directrius estan rebent múltiples sancions. Prioritzar el dret a la salut és el nou sentit comú que comparteixen les grans ciutats europees i la comunitat científica.



Per això, davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la la Zona de Baixes Emissions de Barcelona, ​​les ciutats volem mostrar que estem unides i convençudes que és necessari i urgent implementar polítiques contra la contaminació.



Es tracta d’una resolució que va en contra de les directives de la Unió Europea i de l'OMS, del consens científic i, sobretot, del sentit comú internacional que entén la importància de protegir la salut pública. Enmig d'una emergència climàtica i sanitària, els jutges no poden obligar els governs a retrocedir.



L'aire que respirem i la nostra salut estan en joc. Com a representants de les ciutats europees, tenim la responsabilitat de protegir la salut pública i garantir el dret a respirar aire net.



En nom de les ciutats europees, les següents ciutats signen aquesta carta oberta:



Londres, París, Roma i Milà

Quatre de les principals ciutats d'Europa surten en defensa de la mesura tombada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Tres capitals -- i una de les més importants del sud del continent,, han signat una carta conjunta de suport al mecanisme que impedia que els vehicles més contaminants accedissin a la zona de la capital catalana. "La salut pública, l'aire net i el dret a la mobilitat sostenible haurien de ser el centre de tota política", resen les quatre ciutats al comunicat. "Vivim al segle XXI i en una situació d'emergència climàtica", recorden de manera contundent."Les ciutats lideren la lluita contra el canvi climàtic i la creació de Zones de Baixes Emissions és una de lesque tenim per reduir els alts nivells de", asseguren els ajuntaments de les urbs europees. Tant Londres, París Roma i Milà es mostren molt contràries a la decisió del TSJC: ​​"Hem d'estar unides i demostrar que continuem convençudes que la implementació de polítiques necessàries i urgents contra la contaminació". "Aquesta resolució va en contra de les directives de la Unió Europea i de l'OMS, del consens científic i, sobretot, del sentit comú internacional", sentencien per rebatre la decisió judicial. La tinent d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona,celebra com la capital catalana "obre camí en el" i afirma que "continuaran defensant la Zona de Baixes Emissions" de la mà de les grans ciutats europees.El ple de Barcelona va rebutjar divendres deixar sense efecte la Zona de Baixes Emissions (ZBE) per una moció de Ciutadans (Cs). Tramitada per urgència, demanava suspendre l'aplicació de l'ordenança que regula la ZBE així comlesimposades i paralitzar-ne de noves. La proposta, però, no s'ha aprovat. Els dos socis de govern, Barcelona en Comú i PSC, hi han votat en contra, així com ERC, mentre que Junts s'ha abstingut.

