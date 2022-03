L'Ajuntament de Barcelona rebutja deixar sense efecte la Zona de Baixes Emissions

El ple de Barcelona ha rebutjat aquest divendres deixar sense efecte la(ZBE). Una moció de(Cs) tramitada per urgència demanava suspendre l'aplicació de l'ordenança que regula la ZBE així com deixar sense efecte les sancions imposades i paralitzar-ne de noves. La proposta, però, no s'ha aprovat. Els dos socis de govern, Barcelona en Comú i PSC, hi han votat en contra, així com ERC, mentre que Junts s'ha abstingut. Al seu torn, Cs, el PP, Valents i la regidora no adscrita han votat a favor de la moció. El text votat també reclamava iniciar un procés per redactar una ordenança nova que "corregeixi les deficiències" assenyalades a la sentència dictada pel TSJC.El grup que ha plantejat la moció, Cs, s'ha queixat de la "incertesa" i la "inseguretat jurídica" generada arran de la sentència i ha retret al govern municipal que la ZBE s'hagi tramitat amb "manca de sensibilitat" i "de forma improvisada". La presidenta del grup, Luz Guilarte, també ha dit que les moratòries aplicades han estat "insuficients". "Vostès el que han de fer és rectificar i no seguir pensant a sancionar i limitar els drets de forma abusiva (...) el que han de fer és suspendre, deixar sense efecte l'ordenança i les sancions i iniciar la redacció d'una nova ordenança perquè no paguin els ciutadans", ha conclòs la regidora taronja.Durant el torn d'intervenció del govern municipal, el regidor de Transició Ecològica, Eloi Badia, ha recordat que l'ordenança que regula la ZBE va ser votada al plenari "sense cap vot contrari" i ha destacat el consens de totes les administracions implicades, així com el de la comunitat científica, que va participar en diverses taules de la qualitat de l'aire. També ha negat, com li han retret alguns grups com Cs, que fos una ordenança feta "a correcuita" i contràriament al que han apuntat alguns des de l'oposició Badia ha remarcat que sí que es van treballar moratòries, així com oferir ajudes per a la renovació del vehicle, a través del programa estatatal 'Renove', que especificava els municipis amb ZBE. A més, ha afegit que també es va tenir cura que l'activitat econòmica fos compatible i es van ampliar permisos a vehicles especials.D'altra banda, Badia ha justificat també que calia actuar "amb urgència" perquè des del 2010 Barcelona incompleix els llindars de qualitat de l'aire, uns llindars que avui dia, ha matisat, encara no s'estan complint. Per tot plegat, el regidor ha reiterat que tot i la sentència del TSJC "el pitjor" que podria fer ara l'Ajuntament és "deixar desprotegida la ciutadania" davant la contaminació de l'aire que pateix la ciutat. Per això, ha insistit que el camí és l'acordat i, per tant, recórrer la decisió del tribunal.El responsable de Transició Ecològica també ha respost a un prec de la regidora no adscrita Marilén Barceló amb relació als vehicles amb etiqueta groga. En aquest cas, Badia ha rebutjat el prec, que demanava fixar un marge de com a mínim dos anys fins a prohibir-ne la circulació per la ZBE. Segons ha explicat, el govern municipal mai ha parlat de calendaris respecte a aquesta distinció ambiental i en tot cas s'hauria de preveure "amb molt de temps". "En el moment actual que ens trobem ara no és el moment", ha conclòs.En la mateixa línia que Cs s'han expressat la resta de grups que han votat a favor de la moció. Per exemple, el PP ha afirmat que el govern de Colau no ha tingut "cap tipus de criteri" per impulsar la ZBE i ha assenyalat que ha estat una mesura "improvisada, discrecional i sense consens necessari". La regidora de Valents, Eva Parera, ha lamentat que es posin "traves" a la ciutadania però no s'ofereixin "solucions i alternatives reals" i ha demanat a l'executiu municipal que no recorri la sentència.Per la seva banda, JxCat, que s'ha abstingut, ha criticat "l'aproximació sectària i demagògica i sense aval científic i sense consens" de les polítiques impulsades pel govern de coalició i també ha carregat contra els republicans per fer-los "seguidisme".Al seu torn, ERC s'ha mostrat partidària de la ZBE si bé també ha apuntat que des del govern municipal "massa vegades s'han dut a terme bones idees de forma desastrosa". Per això, ha argumentat que cal ajustar les restriccions "al màxim al seu objectiu" i ha demanat el "capteniment" de l'executiu de Colau davant la sentència. "El capteniment és treballar per no deixar desprotegida la ciutadania davant la contaminació de l'aire", ha respost Badia.

