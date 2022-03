El Ple de l'ha aprovat aquest divendres unaon es reprova i declara persona “” al fins fa poc president del PP,, per les declaracions que va fer sobre ela l'escola assegurant, entre d'altres, que es posaven pedres a les motxilles dels nens que parlaven en castellà o que els professors no deixaven anar al lavabo als escolars que ho demanaven també en castellà.El portaveu del PPha amenaçat de trencar les relacions amb els grups que votessin a favor de la moció, que s'ha aprovat amb el suport del govern d', les abstencions deli eli els vots en contra de Cs, el PP i regidors no adscrits. La moció ha estat presentada per l', elsi elsLa moció aprovada posa èmfasi en el rebuig a les ", calúmnies, mentides i" que consideren que el fins fa poc president del PP ha pronunciat contra Catalunya des de l'octubre de 2017 quan per exemple, comparava que el futur del president Puigdemont seria com el de Companys afusellat pel feixisme o les de finals de novembre de 2021 quan va demanar un 155 educatiu a Catalunya per fer complir el 25% de les classes en castellà.Els acords adoptats pel text estipulen que lapromourà activament la qualitat institucional i la defensa de la. També el més absolut rebuig a la mentida, calúmnia, amenaça o insult per part dels polítics. Així mateix, també mostra suport als mestres de l'escola catalana, al professorat en general, davant els atacs contra el model d'immersió lingüística, i la reprovació i declaració de persona "non grata" a Lleida de Pablo Casado.

