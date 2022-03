Desde las 19:01 h la Red Sísmica Canaria, operada por INVOLCAN, está registrando un enjambre de eventos sísmicos de largo periodo en el volcán de Cumbre Vieja. Hasta ahora se han registrado más de 60 eventos de pequeña entidad localizados a profundidades de alrededor de 10-13 km. — INVOLCAN (@involcan) March 24, 2022

L'Institut Vulcanològic de les Illes Canàries () ha registrat des de les 19 hores d'aquest dijous fins ade llarga duració" a l'illa de, on fa mesos va entrar en erupció el volcàAquests moviments sísmics s'han detectat en profunditats al voltant dels 10 i 13 quilòmetres, sent el de més intensitat unde magnitud 2,9 sentit al municipi de. També s'han registrat dosde magnitud 2,1 i 2.Malgrat això, Involcan ha precisat que aquests episodis no indiquen un procés d, sinó que tenen a veure amb "l'hidrotermals causat pel refredament de la cambra magmàtica".

