Les obres a la Meridiana s'allargaran com a mínim fins a l'estiu de 2023

de Barcelonasón més a prop d'acabar-se.presenta els últims canvis que es realitzaran en aquesta artèria principal de la capital catalana i marca les dates per a la finalització de les modificacions, que permetran "un eix ciutadà més verd i amb més espai per als vianants", segons el govern municipal. Les previsions del consistori apunten que l'ampliació de les obres del nou tram suposarà canvis des delfins més enllà de la meitat de la cruïlla entreQuanaquestes obres? El maig d'aquest 2022. Ara bé, l'última modificació prevista per a la Meridiana serà estendre la renovació fins a l'altura delAixò suposarà tota la reurbanització de l'avinguda Meridiana al districte de Sant Martí, un fet que obrirà permetrà començar a plantejar i avançar en les obres del districte de Sant Andreu, un dels trams més sensibles de la via.La Meridiana tindrà un carril de circulació menys per sentit, deixant-ne dos per banda, i un per a busos i taxis.i un parterre en una mitjana de gairebé deu metres d'amplada, tot instal·lat al mig de l'avinguda. Les voreres, per tant, guanyen més espai i les bicicletes passen a integrar-se en la circulació viària.En l'anterior legislatura es va iniciar la remodelació al tram que va de la plaça de les Glòries al carrer de Mallorca. Era l’inici d’un procés que els últims mesos ha continuat amb els treballs entre Mallorca i Naves de Tolosa-Josep Estivill, que acabaran d’aquí al maig.de modificació de la Meridiana al districte de Sant Martí, el govern municipal aprovarà a principis d’abril el projecte executiu del tram que va de Naves de Tolosa-Josep Estivill fins a Felip II., els treballs començaran a la tardor vinent i estaran enllestits a l’estiu de 2023.La Meridiana, amb la finalització de les obres a Sant Martí, haurà viscut una neteja de cara molt significativa. S'han fet remodelacions, reurbanitzacions o canvis en 1,7 km de l’avinguda, des de la plaça de les Glòries fins a Felip II -quan finalitzin les obres l'any vinent- que suposen fins a 94.000 metres quadrats de superfície renovada. L'Ajuntament de Barcelona quantifica que s'han instal·lat uns 560 arbres nous i uns 10.000 metres quadrats de parterres i espècies arbustives més., dels quals, de manera que els objectius de la transformació són avalats per la Unió Europea. Pel que fa a la continuació de la reforma, un cop s’hagi arribat a Felip II, la intenció de l'Ajuntament és abordar noves obres fins a Fabra i Puig.

