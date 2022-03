L'AMI celebra els deu anys demanant «un nou i definitiu 1-O»

Més de 600 càrrecs electes represaliats

"Volem un nou i definitiu 1 d'octubre" per assolir el repte de República Catalana. Així de contundent s'ha mostrat el president de l'(AMI),, en l'acte de celebració dels 10 anys a Vic. Gaseni ha recordat que durant l'1-O -i la prèvia preparació- els municipis van demostrar la seva força "a tot el món".En aquest sentit, ha destacat que l'entitat representa. Per això, ha demanat mantenir viva aquesta qualitat, ja que és un gran valor i cal preservar-lo. "", ha afegit. Durant el seu parlament, el president de l'AMI també ha remarcat que el projecte de futur passarà per "les". Des de sobirania nacional, en què s'ha compromès a fer costat a les institucions catalanes, fins a la sobirania energètica, fiscal, alimentària o en aspectes socials.Segons Gaseni, l'AMI va néixer d'una "" i es va anar fent gran. Es va consistir amb 157 ajuntaments i el primer any ja va arribar a uns 700. "Es va convertir en una iniciativa d'èxit. Tothom va pujar al tren", ha destacat. L'AMI va néixer un desembre de 2011 a, on es va celebrar l'assemblea constituent. Aquest divendres, doncs, l'entitat ha tornat als seus orígens. Precisament, un dels moments més emotius ha estat quan han pujat a l'escenari representants de les diverses executives de l'entitat.Qui també va formar part de la primera executiva va ser, consellera de la presidència de la Generalitat, que ha tancat l'acte. Vilagrà, ha lloat la feina feta de l'AMI subratllant que "la manera de construir el país ési de forma propera a la ciutadania, escoltant les propostes i canalitzant-les".En aquest sentit, ha destacat que per esdevenir un estat, Generalitat i AMI faran ". Ha refermat el compromís del Govern de seguir explorant totes les vies.Per la seva banda, l'alcaldessa de Vic,, ha subratllat que l'entitat representa "" per aconseguir l'estat propi i per això cal "seguir al costat de la gent" i units.Durant l'acte també s'ha parlat de. Són més de 600 que s'han vist afectats. De fet, s'ha fet un petit reconeixement aquells que ho han patit en primera persona, com l'exalcaldessa i actual regidora de Roses,; l'exalcalde de Roquetes,; i l'alcaldessa de Cubelles,Han assistit a l'actede la Catalunya Nord i del País Valencià. També tots els presidents que ha tingut l'entitat, excepte Carles Puigdemont, que està a l'exili. A l'acte s'ha projectat la trobada dels sis presidents quan es van trobar el passat gener a Brussel·les. També s'ha inaugurat l'"10 anys de l'AMI: Independentisme, la força del món local", que recorrerà el territori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor