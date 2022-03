Per què és bo caminar per millorar la digestió?

Tots sabem que és desaconsellable una activitat física intensa o els canvis bruscs just després de dinar, però dur a terme una activitat suau com pot ser el fet de caminar a ritme de passeig no és gens desaconsellat. És més, és avantatjós pel teu organisme., en declaracions a Europa Press, assegura que "pot agilitzar el procés, ja que el cor bomba més sang i facilita que aquesta arribi a l'intestí per estimular-lo".En concret, explica que el procés de la digestió dels aliments és "molt complex", i hi intervenen molts factors, tant de la persona (per exemple, l'edat, la medicació, les malalties, etc.), com de la quantitat i de la qualitat del menjar ingerit. Sánchez Muñoz assenyala que és a l'intestí prim on té el procés de la digestió en si, i és en aquest òrgan on s'absorbeixen els nutrients que necessitem per al nostre funcionament, i es rebutgen els que no necessitem. Per això mateix "cal cuidar-lo" i no exposar-lo a situacions adverses, però"Aquests passen al còlon, on s'omplen d'aigua i formen la femta. D'aquesta manera, hi ha aliments que generen una digestió molt més ràpida, com les fruites i les verdures en general; i d'altres, com les carns vermelles, provoquen un procés molt més feixuc laboriós i pot trigar moltes hores a finalitzar., igual que hi ha situacions clíniques en què la digestió s'alenteix o s'agilitza", precisa l'expert en aparell digestiu.L'expert mèdic digestiu defensa que el nostre aparell digestiu és "molt sensible" a aquests canvis bruscs, i el que més l'afavoreix és una regularitat en tots els sentits. "Els excessos són inevitables, però cal pensar sempre en la moderació. De vegades un segon de plaer són moltes hores de lament posterior"., sinó moderat, en qüestió a allò que s'hagi menjat, a les nostres condicions en aquell moment i altres qüestions, com el

