El Palau Robert presenta una programació per «projectar Catalunya al món»

El, el centre d'exposicions de la Generalitat, ha presentat aquest divendres la seva programació pel primer semestre de 2022, sota el lema "". Quan celebra vint-i-cinc anys com a centre expositiu i de difusió, el Palau revoluciona la seva proposta, amb l'objectiu de captar públic jove i esdevenir un referent cultural. Per això, fa una aposta decidida per l'audiovisual i l'optimització de tots els espais, especialment el jardí del recinte ubicat a la cruïlla de Diagonal amb Passeig de Gràcia. És la primera vegada que el centre exposa el seu catàleg d'activitats per la temporada.El director general de Difusió,, ha destacat el caràcter "" del Palau Robert, el qual el fa "únic i peculiar". En aquesta direcció, acolliran tota classe d'esdeveniments i manifestacions, amb la voluntat de compartir noves mirades i explorar diversos horitzons. "Ho farem obrint les portes, encara més, a la ciutat i a la ciutadania, amb un paper destacat del jardí", ha anunciat.Genovès ha admès que hi ha un dèficit d'assistència deli que captar-lo és un dels eixos principals del nou programa. Per això, el centre incorporarà noves tendències, amb una aposta clara per la. "Volem proposara partir de la tecnologia", ha explicat. Una de les noves exposicions que s'afegeixen al catàleg és l'anomenada. Tanmateix, la fotografia artística i el fotoperiodisme guanyen protagonisme.La directora del Palau Robert,, ha avançat algunes primícies. Destaca l'exposició exclusiva de l'obra del reconegut fotògraf,, que tindrà lloc de la mà del, entre l'1 i el 30 d'abril. D'altra banda, la primera exposició de l'any al Palau, anomenada, també arribarà a Madrid pròximament.Abad ha volgut remarcar la voluntat del centre d'esdevenir un, amb la celebració de diverses sessions de debats i taules rodones. L'activitatbusca convertir el centre en un "potent altaveu" que doni la paraula al món artístic i cultural barceloní i català. Les jornades dereuniran ponents experts i reconeguts per a tractar temes estratègics de la política catalana.Actualment, hi ha actives diverses exposicions molt rellevants amb el context polític i social català:, amb col·laboració amb el Departament d'Educació;, de la mà del Departament de Cultura; i, juntament amb altres 119 centres culturals. També, el. Serà molt pertinent l'exposició. La segueixen: 25 anys de la Universitat de Vic, Maçons!, 25 anys de Vilaweb: Una Nació 3.0; Josep Maria Palou i 35 anys aprofitant aliments. Pel que fa a la música, se celebrarà la segona edició del DO Jazz Cat, les Jornades de Guitarra de Catalunya, així com Concerts al Jardí "El Maria Canals porta cua" i el Clotilde Fest 2022.

