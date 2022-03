La Fiscalia europea demana investigar el contracte de les mascaretes del germà d'Ayuso

Laha sol·licitat a la Fiscalia Anticorrupció fer-se càrrec de les diligències obertes pel contracte per a l'adquisició de mascaretes durant la pandèmia que estava vinculat a, germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid,Va ser el 23 de febrer passat quan el fiscal en cap d'va decretar que obria diligències preprocessals en entendre que sí que resultava procedent la pràctica de determinades indagacions, tot i que no es dirigia inicialment contra persones físiques o jurídiques. La Fiscalia europea considera que amb aquest contracte s'ha pogut cometre un delicte deFonts fiscals ressalten que des de la Fiscalia europea, la representant de la qual a Espanya és, ha demanat així advocar les diligències a un procediment que s'ha obert per malversació i frau als interessos de la, tenint en compte que aquest contracte es va pagar amb fons '' europeus i, per tant, tenen competència en aquesta matèria.Les fonts fiscals consultades indiquen que Anticorrupció davant d'aquesta petició no es pot negar a enviar la documentació recollida, tot i que adverteixen que no veuen malversació, perquè les mascaretes van arribar al seu destí. Així, entenen que des de la Fiscalia europea poden obrir el procediment, cosa que no pot evitar elespanyol, encara que ja des d'Anticorrupció haurien traslladat que no veuen indicis.Tot i això, el que des d'Anticorrupció no enviaran a Europa és el relatiu a delictes connexos que s'investiguen, que no tenen a veure amb la malversació, i que estan relacionats amb el, la possibleen la factura emesa per Tomás Ayuso, la prevaricació i les negociacions prohibides als funcionaris. Són delictes de corrupció que no tenen a veure amb els fons europeus, sinó que fan referència al funcionament d'una administració pública espanyola.

