Òmnium demana consensuar l'acord sobre el català al Pacte Nacional per la Llengua

Òmnium creu que qualsevol acord sobre el català s'ha de consensuar en el marc del Pacte Nacional per la Llengua. En un comunicat, l'entitat es posiciona sobre la proposta sobre la llengua demanant un "consens de país, no només en l'àmbit dels partits polítics". A més, recorda que Educació ha de "garantir" que els centres tinguin directrius clares per blindar el model d'escola.



L'entitat recorda que la llengua vehicular a l'escola catalana és el català i que la prioritat és protegir aquest model, que genera "amplis consensos". Precisament, Òmnium demana en aquest sentit tenir en compte l'àmbit civil i la comunitat educativa, aprofitant "espais transversals com Somescola".

ERC lamenta el "partidisme" dels seus socis

L'ANC acusa els partits de "convertir en llei catalana la imposició espanyola"

Òmnium també demana una escola oberta a "conèixer i reconèixer" totes lesde la comunitat educativa, i d'acord amb la "de cada entorn". L'entitat recorda que continuarà defensant als tribunals el model actual d'El Pacte Nacional per la Llengua està conformat per entitats i partits polítics, entre els quals es troben els quatre partits firmants de l'acord en el seu inici -, eli els-. Els anticapitalistes no van formar part de la proposta, mentre que la formació presidida perse'n va desmarcar arran de les crítiques sorgides entre l'independentisme.Junts va posar aquest dijous al vespre al congelador l'acord que feia tan sols unes hores havia rubricat i presentat amb ERC, PSC i comuns, destinat a "blindar" el català a l'escola davant l'embat judicial contra la immersió lingüística . En un comunicat emès poc abans de les nou del vespre, la formació demanava trobar unamb les entitats i les comunitats educatives.Al llarg de les últimes hores havien proliferat crítiques rotundes de veus amb pes dins l'independentisme -sobretot a les xarxes- que van generar remor interna a Junts, com afirmen fonts governamentals. Havien arribat de l'ANC, la Plataforma per la Llengua, de Demòcrates -integrada al grup de Junts- o de personalitats com, Lluís Llach, Josep Lluís Alay o Pilar Rahola.El gir de Junts per les crítiques rebudes i les turbulències internes que els han provocat. En un comunicat enviat dijous a la nit el partit afirmava que l'acord era "sòlid i és el més raonable" per garantir el model d'immersió i que ara "es vol posar en perill". Van mostrar sorpresa perquè "en unes hores puguin despenjar-se d'un bon acord" i ho van titllaren una "qüestió de país".L'ANC s'oposa a la modificació de la llei de Política Lingüística i assegura que el canvi només "converteix enel que ara és" perquè introdueix la vehicularitat del castellà "imposada per sentències". "No és més que l'aplicació de les sentències", resumeixen. En un comunicat denuncien que el"no garanteix el compliment del model d'escola en català arreu del territori" i demanen que es comenci a fer a través de la inspecció. L'ANC ha avançat que es coordinarà amb els sindicats i entitats en defensa de l'escola en català per plantejar mobilitzacions.

