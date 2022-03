Menys tests i protecció dels més vulnerables: Salut actualitza el protocol Covid

Baixes per criteris mèdics

Els aïllaments no seran obligatoris, no es faran tests a la població general i l'estratègia se centrarà en protegir les persones i els àmbits més vulnerables a la Covid. Elha actualitzat elde casos de coronavirus, en un context on la variant majoritària és més lleu i hi ha un alt percentatge de població immunitzada. El nou protocol entrarà en vigor dilluns i se centra en protegir i evitar l'exposició al virus de les persones vulnerables. A la pràctica, és un pas més cap a la "gripalització" de la Covid a Catalunya.El sistema també deixarà de fer un seguiment intens dels, però des de Salut es "recomana" als positius que es quedin a casa, extremin les mesures de protecció individual, redueixi la interacció social i utilitzi la mascareta, i especialment que eviti el contacte amb persones vulnerables i no participi en esdeveniments multitudinaris. A partir d'ara, Salut comunicarà les dades dos dies a la setmana -dimarts i divendres- i ja no es comptabilitzaran tots.La secretària de Salut Pública,, ha detallat el procediment d'actuació davant dels casos de coronavirus. Ha explicat que s'emmarca en l'adaptació a Catalunya de l'estratègia aprovada dimarts passat en la comissió de salut pública del consell interterritorial. Salut fa setmanes que hi treballa i, a dia d'avui, la sisena onada ha baixat i està estabilitzada en una Rt de 0,9 i una incidència de 250 casos per cada 100.000 habitants. "Tenim una població molt immunitzada, tant perquè ha passat la malaltia com per la vacunació", ha assegurat la doctora. El 87,3% de la població major de 16 anys té la pauta completa i un 54,7% té la dosi de record. "Són xifres de vacunació molt elevades", ha afirmat. En aquest entorn, amb una variant que provoca una malaltia menys severa, Salut ha decidit "adaptar el sistema de vigilància i detecció" perquè el sistema sanitari pugui recuperar l'activitat normal i el control i detecció d'altres malalties.El subdirector general de vigilància epidemiològica,, ha ressaltat que el canvi va dirigit a limitar les indicacions d'aïllaments però en reforçar la protecció de persones vulnerables. "El control de la transmissió dels virus respiratoris, de la Covid i d'altres, passa per limitar l'exposició de les persones vulnerables", ha dit Mendioroz. A nivell pràctic, això es tradueix en diverses qüestions. A partir d'ara, les persones amb símptomes de Covid, és a dir, de més de 60 anys, amb tractaments d'immunosupressió, que estiguin en àmbits vulnerables (com ara centres sanitaris o residències), les persones que tinguin una situació de gravetat clínica i requereixin ingrés, o en cas que surti una nova variant de la Covid. En cas de ser població general i tenir símptomes de Covid, no és obligatori fer-se test.Per a la població general, en cas de ser positiu de Covid no cal fer un aïllament estricte, però sí prendre mesures de protecció respecte a les persones vulnerables. Els contactes estrets tampoc cal que es facin tests ni facin quarantena. En aquest sentit, no es farà seguiment dels contactes dels casos positiu de manera activa a la població general, només mitjançant "auto-declaració". En aquesta nova etapa,i les proves d'autodiagnòstic deixaran de ser considerades com a oficials.En l'àmbit educatiu no hi haurà cap aplicació de mesures específiques si no hi ha casos de vulnerabilitat, i en el cas dels àmbits vulnerables -com hospitals o residències- les proves diagnòstiques s'hauran de fer el dia 0 i el dia 3 en cas que continuï la simptomatologia. En cas de pacients ingressats o residents, es recomanarà fer. Quan el resultat sigui negatiu, es podrà acabar l'aïllament, que serà d'un màxim de 10 dies. "La idea és limitar al màxim el temps d'aïllament", ha dit Mendioroz. En el cas dels professionals d'àmbits vulnerables, és obligatori no anar a treballar en cas de ser positiu, però no cal fer un aïllament estricte a casa.​​​​​​

