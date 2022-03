Rigau defensa que l'acord pel català «manté la immersió»: «No pot ser que es diguin mentides»

L'exconsellera d'Educació,, defensa que l'acord inicial entrei comuns manté lalingüística "de manera total". En declaracions a 'Ser Catalunya', ha lamentat que un tuit "hagi desestabilitzat", que poques hores després de firmar el pacte l'han congelat argumentant que genera "" per part d'entitats i comunitat educativa. A més, ha afirmat que "no pot ser que es diguin" en relació amb l'acord.Rigau remarca el valor de l'acord per reformar la llei de política lingüística perquè, segons ha dit, recupera el consens en aquest àmbit. "Els que aposten per demanar l'exclusivitat delno saben en quin país vivim ni quina legislació tenim", ha afegit. S'ha mostrat especialment preocupada pel tuit de l'expresident de la Generalitatcarregant contra l'acord i ha recordat que el govern que ell va presidir no va retirar el recurs que ara ha derivat en la sentència delque fixa el 25% de classes enTambé ha recordat a Junts que totes les lleis tramitades altenen un període per presentar esmenes i, per tant, que és en aquest procés que poden presentar propostes per millorar l'acord per canviar la. Finalment, ha defensat que si el Parlament no desenvolupa les lleis actuals, ho acabaran fent els tribunals. "Hem de decidir qui mana a", ha conclòs."Vaig treballar el text amb gent molt important del grup de Junts, que estaven pel consens", ha assegurat també Rigau en declaracions a "El matí de Catalunya Ràdio". Segons diverses informacions, l'acord es va treballar amb

