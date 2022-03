Rosalía revela el significat de dues de les frases més confuses de «Motomami»

Com ja ha fet amb altres cançons del nou disc "",ha tornat a desgranar, vers per vers, el significat d', un dels temes més populars dels que ha llançat recentment l'artista catalana. La cantant, doncs, ha aclarit dues de les frases que més comentaris han generat "te quiero ride como a mi bike" i "caro como que tiene un diamante en la punta".". En aquesta metàfora sexual, Rosalía va utilitzar el terme "bike", bicicleta en anglès, perquè volia projectar una sensació bonica i innocent: “Volia transmetre una imatge cute”.Pel que fa a "" es tracta d’una referència a, un dels seus directors de cinema preferits. En aquest vers, l’artista convida el seu amant a gravar-la a l’estil Spike Jonze el qual té una estètica molt personal, tal com ha demostrat en pel·lícules com "", guardonada als Oscar.". En aquest vers Rosalía parla dels pírcings en les parts íntimes, com potser ja havíeu intuït. “Em sembla molt sexy un pírcing així. No sé si per a fer-me’l jo, però m’encanten”, ha assegurat a Genius. A més a més, la cantant també ha volgut remarcar que tant a Hentai, com en altres cançons, les lletres estan fetes amb cert sentit de l’humor i que són com una espècie de joc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor