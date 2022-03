El túnel de Glòries en sentit Llobregat ja té data d'obertura

El túnel deentrarà en servei de manera definitiva la nit del 2 al 3 d'abril, un cop s'obri el trànsit en sentit. L'Ajuntament desubratlla que, d'aquesta manera, acaba una de les obres "de més complexitat tècnica" que s'ha fet a la capital catalana, una actuació que "allibera" de trànsit privat la superfície de la plaça. El consistori també opina que la infraestructura té "una gran rellevància històrica i veïnal". Lainiciarà els desviaments de circulació a última hora del dissabte 2 d'abril, per implantar la nova configuració viària al llarg de la nit. La previsió és que a les vuit del matí del diumenge 3 d'abril el túnel d'entrada ja estigui completament operatiu.L'obertura del túnel en sentit Llobregat comportarà modificacions a la mobilitat d'aquest àmbit, que afectaran tant els futurs usuaris del túnel com els vehicles que es desplacin entorn de la plaça de les Glòries. La novetat principal és l'eliminació dels carrils de circulació en superfície que quedaven a la, entre eli el. En aquest àmbit no hi haurà trànsit de pas i només podran desplaçar-se pels laterals els vehicles de veïns, serveis, transport públic o d'emergència.Amb la nova configuració viària els vehicles que circulin pel túnel, en sortir, tindran l'opció de pujar pel carrer Padilla (carril dret) o bé pel(carril central). En línia recta per la Gran Via, des del carril esquerre, només podran circular els. Abans d'entrar al túnel, a l'altura de la, hi haurà una sortida cap al lateral de la Gran Via exclusiva per als autobusos i els taxis. La resta de vehicles que circulin per la C-31 i vulguin accedir al lateral de la Gran Via hauran d'utilitzar la sortida 207/Poblenou.Les modificacions provocaran l'eliminació del gir actual des de l'àmbit central de la Gran Via en sentit Llobregat cap al carrer de la. Els vehicles que usaven aquest itinerari per connectar amb el carrer Aragó tindran dues opcions: sortir per la sortida 207 Bac de Roda/Poblenou, continuar per Bac de Roda i després girar cap a Aragó o Mallorca o bé seguir a la C-31 cap a l'interior del túnel i arribar aa través de Padilla o Marina.El carrer de la Llacuna quedarà sense connexió amb la Gran Via en sentit Llobregat i únicament restarà operatiu un carril per accedir al lateral mar, en sentit Besòs (guals i serveis). En el tram entre el carrer dei la Gran Via, el carreres pacificarà i es permetrà la circulació només per ús veïnal i per accedir a la zona de càrrega i descàrrega del centre comercial.La nova configuració viària del túnel de Glòries permetrà sumar un carril específic d'entrada a Barcelona per al transport públic. De la mateixa manera que el túnel en sentit Besòs, el sentit Llobregat comptarà també amb un nou tram de carril bus que permetrà que els autobusos que vinguin del carril bus de lapuguin enllaçar amb el de la Gran Via, travessant Glòries i arribant fins al centre de la ciutat amb un carril.En aquest sentit, l'Ajuntament destaca que cada dia entren per aquesta via més de 250, incloent els interurbans, regulars i discrecionals, i en surten una xifra similar, el que suposa 15.000 persones d'entrada i 15.000 més de sortida movent-se amb transport col·lectiu. Alhora, el consistori calcula que des de l'enderroc de l'anella viària el trànsit privat ha passat de 95.000 vehicles diaris (45.000 en sentiti 50.000 en sentit) a 78.000 (43.000 i 35.000).

