Esade Creapolis presenta un concurs de creditors arrossegant un deute de 34 milions d'euros

, ubicada a, ha presentat aquest dijous unper intentar fer front a un. Segons ha pogut avançar La Vanguardia, els principals deutes de l'escola de negocis són amb l'Institut Català de Finances, Caixabank, el BBVA, el Ministeri de Ciència i Innovació i amb la pròpia Fundació Esade. Unparticipat al 81% per la Fundació Esade i la resta, repartit entre la Generalitat, l'Ajuntament de Sant Cugat, Sant Cugat Empresarial i Avançsa.I com s'ha arribat a aquesta situació? Doncs, malgrat que el complex ja estava travessant unaarran de la, l'ha provingut de part dels tribunals. I és que aquest passat mes d'octubre, Esade s'ha vist obligada a acatar unadel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya () quea empreses.Sense aquesta activitat basada en el lloguer d'oficines del complex -que es feia principalment a empreses del sector digital-, l'equipament veu. "La continuïtat del centre ésmantenint el funcionament actual", ha lamentat el director general del campus universitari,Aquesta letal sentència neix a partir d'una demanda promoguda des de la immobiliàriaque impugnava la modificació del Pla General Metropolità (PGM) que va aprovar en el seu moment l'per a permetre a Esade dedicar aquests terrenys al lloguer d'oficines. Amb aquest moviment de la constructora, que s'emmarca en una batalla judicial històrica amb el consistori vallesà , la justícia els acaba donant la raó i dirimeix que aquest espai s'ha deDavant d'aquest nou escenari,i ha provocat unesd'euros només en l'últim exercici de Creapolis. Ara, presentat el concurs, l'escola de negocis confia que el jutge els permeti controlar el centre i dedicar-lo a finalitats formatives.Aquest deute, que venç l'any 2037, s'ha intentatamb els tres principals creditors -l'Institut Català de Finances, CaixaBank i el BBVA- amb la voluntat de pagar 10 milions i prendre el control de l'edifici. Una proposta que ha acabat sent rebutjada.Malgrat tot, l'activitat es manté i el centre continua al corrent dels pagaments. Tanmateix, cal apuntar que les 47 empreses que ocupen actualment les instal·lacions, el 80% de l'ocupació de l'espai, podran continuar fent-ho, ja que la sentència només afecta els contractes posteriors a l'octubre de 2021.

