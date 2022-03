Més formació als funcionaris, però sense cel·les encoixinades: el nou protocol de presons s'estrena a l'abril

La nova circular que aprova elentrarà en vigor el proper divendres. Després de mesos de debats i polèmiques amb sindicats i entitats de drets humans, el text substitueix el vigent des de fa només 11 mesos.Segons el Departament de, el nou protocolperagressius o alterats, i donaals funcionaris. La circular, a la qual ha tingut accés l'ACN, assegura que recull lesdels drets humans peri realitzar-les amb les millors condicions possibles per a tothom, peròLa consellera de Justícia,, ha criticat més d'un cop que la circular es va aprovar mentre l'anterior Govern estava en funcions i en plena pandèmia de Covid. Després de rebre les queixes dels sindicats, Ciuró es va comprometre a revisar el protocol. Havia d'entrar en vigor a principis d'any, però les converses i esmenes d'entitats diverses han posposat l'entrada en vigor. Justícia assegura que s'ha fet amb el, social i sindical, tenint en compte la normativa internacional sobre la matèria. No obstant,, cosa que Justícia nega rotundament.La nova circular admet que la vigent fins ara "ha significat un important descens en el nombre de contencions" al conjunt de presons, però també "s'ha observat un creixement relatiu de les incidències en general, incloent-hi les agressions al personal, i un increment important dels incidents auto-agressius". També assegura que va generar "incerteses" pels "dubtes" generats sobre la seva aplicació pràctica, ja que diu que es barrejaven objectius programàtics i procediments operatius concrets en un mateix text, cosa que "afectava la necessària claredat i concisió del procediment a portar a terme pels professionals".Elsque es marca ara la Direcció General d'Afers Penitenciaris són arribar a laelsi ladelsladelslaa les presons.La circular també estableix que durant aquest 2022 la Subdirecció General de Centres i Gestió Penitenciària aplicarà un programa de formació estratègica de les guies d'actuació penitenciària (gap) perquè els funcionaris apliquin correctament el nou protocol. Durant el primer semestre, a més, la Direcció General d'Afers Penitenciaris constituirà un grup de treball per avaluar contínuament l'aplicació correcta del nou protocol i analitzar possibles alternatives a la contenció mecànica al llit, com la possible implementació de cel·les encoixinades. L'anterior circular va establir una prova pilot de tres mesos a la presó de Brians 2 per encoixinar una cel·la per fer-la servir com a alternativa a la contenció mecànica al llit, però aquesta cel·la no s'ha pogut adequar perquè Justícia no ha trobat cap proveïdor a l'estat que ho fes. Ara s'han buscat nous proveïdors a l'estranger per poder-ho fer, tot i que també hi ha sectors que dubten que les cel·les encoixinades siguin útils en tots els casos.A més, leso contenció amb gravació de so, tindran. Són, a la Roca del Vallès, i, a Sant Esteve Sesrovires. Totes ja tenen gravació d'imatge.

