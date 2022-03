Què diu la cançó «Abcdefg» del nou àlbum de la Rosalia?

@rosalia Falta la K y la L pero acepto propuestas ♬ Abcdefg - ROSALÍA

no deixa de sorprendre. El passat divendres va publicar el seu nou àlbum Motomami i, entre crítiques i elogis, ha compartit un vídeo a TikTok explicant què diu la. La cantant de Sant Esteve Sesrovires explica en aquest tema, però ho faLa cançó, que molts consideren un mem, d'altres no entenen i uns tercers intenten desxifrar és, ni més ni menys,. Així, la cantant dona exemples deque comencen per cadascuna de les lletres de l'abecedari: des d'"alfa" i fins a "zorra".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor