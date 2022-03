La Sala Barts reobrirà al maig de la mà de Sala Upload i dues cooperatives

Lafinalment no tancarà més que uns pocs dies. Després que la productora The Project anunciés que el recinte cultural abaixaria la persiana, aquest dijous s'ha sabut que des de l'1 de maig serà gestionat per Músiques en Paral·lel, que ha guanyat el concurs, presentant-se de manera conjunta per la Sala Upload i les cooperatives Quesoni i L’Afluent.ha obtingut la puntuació màxima en el concurs convocat per l'Ajuntament de Barcelona per a la gestió de la nova etapa de la Sala Barts, i ha fet la millor oferta econòmica. Segons l'Ajuntament, que és el propietari de la sala, el projecte guanyador també és el que "millor escau al nou programa de les cases de cultura presentat per la segona mesura del Pla de Drets Culturals". L’adjudicació definitiva de la nova concessionària està pendent de la seva aprovació en comissió de govern, un tràmit previst per al 31 de març.Oberta ella Sala Barts compta ambacollint concerts, propostes escèniques, musicals i també monòlegs. Fins al moment ha acollit a més d'1.500.000 espectadors, segons dades de The Project, qui consideren que l'espai ha estat "un model de referència per la multiplicitat de projectes artístics" que s'hi ha celebrat.A la Barts s'hi han representat més deentre companyies consolidades i emergents. Destaca "El Petit Príncep" amb vuit temporades en cartellera "S'ha convertit en un clàssic a la ciutat". També gairebéhan passat per l'escenari de la Sala Barts: Nil Moliner, Joan Dausà, Estopa o Leyva.

