L'enxampen quan intenta fugir després de provocar un accident begut i sense carnet

Agents de lavan enxampar un vehicle que s'haviadesprés de provocar un accident a l’avinguda de Josep Tarradellas, a l’alçada del carrer Transversal.L'altre vehicle implicat va trucar als agents per informar-los que després de l'accident el conductor semblava begut i havia marxat. Poc després, els agents van interceptar el vehicle referit i va sotmetre el conductor a laestimatòria.En la primera va donar un resultat positiu, amb unad’aire espirat. Els agents van realitzar les proves evidencials, amb unes taxes de 0,82 mg/l i 0,78 mg/l, instruint diligències per un presumpteA més, en procedir a la comprovació de les dades, la dotació va comprovar que al conductor li constava lai que el vehicle presentava lainterposant-li les denúncies pertinents per aquests motius.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor