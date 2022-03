Accident mortal al Gironès entre una furgoneta i un camió

Unahaaquest dijous després que laamb què viatjava hagi xocat frontalment amb un camió a la C-65, a Llambilles (). L'accident ha passat al punt quilomètric 23, pels volts dequan, per causes que s'estan investigant, els dos vehicles han topat.Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers, a més de dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i l'helicòpter. Tot i que els sanitaris han assistit la, no han pogut fer res per salvar la vida de la dona i han traslladat a l'hospital Josep Trueta el, que ha quedatEl xoc ha provocat que es generessin, ja que els Mossos han donat pas alternatiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor