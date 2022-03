Crida a «evitar les compres compulsives» per la vaga de transportistes

Les associacions de consumidors han fet una crida a la calma i a la responsabilitat per evitar les "compres compulsives" durant la vaga de transportistes, que fa onze dies que s'allarga en protesta per l'alt preu dels carburants.o l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), afirmen que acaparar productes "pot generar conseqüències indesitjables, com ara especulació, ansietat i malestar a la ciutadania".D'altra banda, han apel·lat a la responsabilitat del govern espanyol i entitats convocants de l'aturada indefinida perquè "facin el que estigui a les mans per evitar generar danys encara més grans als consumidors i a l'economia".per una banda, patim directament l'increment de preus a les nostres factures d'electricitat, gas i carburants i, per altra banda, patim l'increment de preus dels productes", relaten organitzacions com la(FUCI) o la(UNAE).Les entitats asseguren que respecten les manifestacions i mobilitzacions dels vaguistes, però exigeixen que compleixin els serveis mínims i es respectin aquells professionals del sector que vulguin voluntàriament continuar treballant. De la mateixa manera, demanen "que s'apliqui tot el pes de la Llei a les accions violentes i intents de coaccionar els que volen mantenir la seva activitat laboral i professional".

