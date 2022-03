Mercabarna resisteix tot i la vaga de transportistes

"Falta producte del sud d'Espanya"

El peix del Mediterrani escasseja

Elestài els transportistes no poden assumir-ne el cost. Tot i els intents del govern espanyol d'oferir solucions - com ara l'anunci de 500 milions d'euros en ajudes per pal·liar l'increment del preu del gasoil o l'acord per la reducció de 20 cèntims el litre -,. En conseqüència,arreu de l'estat espanyol,a les entrades i sortides de les principals vies ials grans mercatsLa Plataforma per a la Defensa del Transport de Mercaderies, entitat convocant de les aturades, va rebutjar el mateix dilluns l'acord de l'executiu de Pedro Sánchez , ja que el considera insuficient. I, per ara,. Els grans mercats noten com entra, alguns supermercats no poden reomplir les prestatgeries quan acaba la jornada peri empreses multinacionals alerten de ruptures de subministrament imminents La situació a Catalunya és canviant cada dia., el principal centre logístic del país en matèria d'alimentació s'ha vist, ha vist com entrai experimenta unper la llei bàsica de l'oferta i la demanda. Amb tot, però, fonts de la direcció del centre asseguren aque hi ha un 80% del producte: "".Sí que és cert, però, que hi ha dos grups d'aliments frescos que s'han vist afectats per la vaga indefinida que va pel camí de complir dues setmanes. Les, els dos principals grups de productes que es comercialitzen a Mercabarna, pateixen l'impacte de les aturades: arribaque habitualment i, en alguns casos, fins i tot hi ha producte que no es pot vendre perquè, lamenten des de Mercabarna. I és que les verdures i hortalisses procedents d'Andalusia arriben, aquests dies, en comptagotes. El-sobretot d'amanir- i elsón els productes més afectats per les aturades. Això no obstant, el centre logístic afirma que n'hi ha moltes altres que provenen d'altres zones de l'Estat o de França i continuen arribant sense problemes.En aquest sentit, unaa Mercabarna assegura que la vaga a Catalunya "no ha estat tan forta com al sud i hi ha hagut un bon flux dels productes nacionals". Així, tot i que la primera setmana -sobretot el dilluns 14 i l'endemà- d'aturades van notar que hi havia menys producte, han pogut mantenir la seva activitat habitual sense gaires inconvenients."Lai elsescassegen, però, si se'n vol, se'n pot comprar a un preu alt", expliquen aels encarregats d'anar al gran mercat de la capital catalana a comprar producte. Des de l'empresa alerten, tanmateix, que els preus no només s'han incrementat aquests dies -i des de l'inici de la vaga-, sinó que duranttot s'està comprantque abans. Fan referència, sobretot, a unque acaba repercutint al producte final.Mentre els primers dies d'aturada faltavaprocedent de la zona de Galícia i del sud de la península -sobretot musclo gallec-, aquests dies. No només la vaga de transportistes té a veure en aquesta disminució de l'entrada de producte, sinó que elsdels últims dies, lade pescadors catalans i lad'algunesde pescadors pel preu del gasoil també hi influeixen.", lamenten fonts de Mercabarna. Tot i que saben que la qualitat no és la mateixa, però, asseguren que es pot comprar "sense problemes"dei, a més, hi ha producte fresc que arriba deque ajuda a compensar la mancança de les llotges catalanes.Les, que ara n'és temporada, sí que són un dels. El perquè és clar: els pescadors de-a Sant Carles de la Ràpita i les Cases d'Alcanar- estan en vaga des del dilluns 14 de març i, com a mínim, fins al dimecres 30. "Que nosaltres no en capturem, quan som els principals productors de Catalunya, afectarà al preu de la resta de llotges catalanes i també al mercat", explica a, secretari de la confraria Verge del Carme de la Ràpita.". Balaguer lamenta que els pescadors no puguin fer la seva feina per les dificultats que tenen causades per l'alt import dels carburants. Així, el rapitenc denuncia que últimament s'anava a treballar per "" i es tornava a casa "".

