Col·lapse al metro de Barcelona per comprar bitllets

⚠️🚇💳 Per incidència tècnica, actualment el sistema de pagament amb targeta a la xarxa de #metrobcn no funciona correctament. pic.twitter.com/5a72tR2HFH — TMBinfo (@TMBinfo) March 24, 2022

⚠️ℹ️ #busbcn: per incidència tècnica, el sistema d'informació de temps d'espera no funciona correctament.



🛠️💻S'està treballant per resoldre la incidència al més aviat possible. pic.twitter.com/HLsgr9kdVm — TMBinfo (@TMBinfo) March 24, 2022

Les màquines de venda de tiquets del servei de TMB a Barcelonaocasionant seriosos problemes a l'hora de poder accedir al transport públic. "Per una incidència tècnica, actualment el sistema de pagament amb targeta a la xarxa de metro de Barcelona no funciona correctament", ha informat l'empresa a través d'una piulada.que colpeja la xarxa de transports públics de TMB.L'empresa pública ha afirmat que pateixen problemes tècnics a pràcticament totes les parades de Barcelona. "S'està treballant per resoldre la incidència al més aviat possible", han informat.Com a alternativa,en qualsevol autobús de la xarxa de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). El sistema –situat a l'entrada i al costat del conductor-de dèbit i de crèdit de les principals marques així com els dispositius mòbils en què puguin estar integrades, com ara telèfons i rellotges intel·ligents.

