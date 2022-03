ha de deixar la competició de forma temporal per unDe fet, el pilot osonenc, un dels tres únics del món en guanyar el Dakar en moto i en cotxe, ja es va sotmetre a l'per retirar el tumor el 15 de març.Després de fer-se proves a l'hospital de Vic i a la clínica Dexeus de Barcelona, els metges van detectar-li el. Sortosament, encara estava en fases inicials i es va poder intervenir d'urgència per retirar-lo. Ara és el torn de les sessions deque s'espera que durin uns dos mesos i es faran a l'hospital"El diagnòstic de l'equip mèdic és bo: després del tractament, una nova operació i un període de recuperació". Així ha comunicat Roma la seva intenció de tornar a la competició un cop superat el tractament i estar recuperat.Nani haurà d'allunyar-se de la competició durant una temporada i ja està confirmat que es perdrà el Rally d'Andalusia que se celebrarà al juny. Això no obstant, la seva escuderia compta amb ell per disputar el

