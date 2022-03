L'OTAN activa defenses «nuclears, biològiques i químiques» perquè tem que Putin n'utilitzi

Altres notícies que et poden interessar

"Estem reforçant la capacitat dels aliats per afrontar amenaces químiques, biològiques i nuclears".ha decidit"elements" de "" perquè tem que Rússia utilitzi armes químiques o biològiques a Ucraïna. Així ho ha assegurat aquest dijous el secretari general de l'organització, Jens Stoltenberg, després de la reunió de líders a Brussel·les. Algunstambé estan desplegantha dit Stoltenberg sense concretar quins.En paral·lel, l'aliança atlànticaper protegir-se d'atacs químics o nuclears de Rússia, així comper fer-lo servir. "Estem preocupats per la retòrica de, sembla que busca unper, ha alertat Stoltenberg.El president ucraïnès,, ha intervingut telemàticament aquest dijous en la cimera entre els líders de l'OTAN per abordar el conflicte a Ucraïna i la resposta contra l'agressió de Moscou. En la seva intervenció, Zelenski ha afirmat queen els seus atacs contra Ucraïna, un material militar considerat com a armesD'altra banda, Zelenski ha demanat de nou que l'Aliança proporcionial país ucraïnès, i hade l'organització defensiva davant l'agressió russa. "El pitjor durant la guerra és no tenir respostes clares a les nostres peticions d'ajuda", ha expressat.​​​​​

