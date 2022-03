El Parlament insta el Govern a construir un nou hospital a Tortosa

ha aprovat una moció que insta elgestionat peren una nova ubicació perquè "s'ajusti a les exigències actuals" i que "posi fi als greus problemes d'espais i accessibilitat" que té l'actual. El text reclama aque actuï "amb la major celeritat possible" i constata que és "urgent" i "no es pot ajornar més". El punt s'ha aprovat amb el vot a favor de tots els grups iLa, a proposta delsperò amb esmenes transaccionades amb la majoria de grups, també reclama que es converteixienque connecti tots els serveis ferroviaris amb autobusos, petició que ha comptat amb el suport de tots els grups menys Vox, que s'hi ha abstingut. També s'ha demanat la redacció del projecte dea la. Aquest darrer punt ha s'ha aprovat amb el suport de tota l'oposició i els vots en contra del Govern, que amb només 64 vots no ha pogut impedir que s'aprovés.Un dels punts que s'ha aprovat per unanimitat és instar a resoldre lesestructurals de les, així com reclamar que els combois siguin els que corresponen a la mitja distància i no a un servei metropolità.També es demana al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que aprovi "de forma immediata el pla per a la protecció del litoral del Delta". Els grups han acordat demanar al Govern que impulsi en el marc de l'Agenda Rural mesures que fomentin la fixació de la població al territori com els regadius, "que no signifiquin noves concessions d'aigua ni sobreexplotació hídriques", entre altres.Finalment, s'ha aprovat el punt de la moció que demana "agilitzar" els treballs de recuperació i, especialment la rehabilitació deli ladelde, i dotar-les de les partides pressupostàries necessàries. D'altra banda, s'ha denunciat que com a conseqüència de la sentència del TC no s'ha pogut desplegar la vegueria de les Terres de l'Ebre.Durant el debat, elha defensat que la seva moció busca que el territori tingui serveis públics infraestructures dignes i una millor protecció del medi ambient. Per la seva banda, laha remarcat que és imprescindible un nou hospital. També s'ha queixat que s'aprovi la moció però després no es faci efectiu el que es demana. En aquest punt ha carregat contra els grups de govern, que han presentat esmenes a la moció. "Vostès governen, per què necessiten una moció per demanar-se a si mateixos coses que no estan fent?", ha preguntat.Laha reclama tel nou hospital a Tortosa i ha dit que cal "una resposta necessària, urgent i inajornable per a un servei de qualitat". Per la seva banda, laha dit que el seu grup donarà suport a la decisió conjunta del

