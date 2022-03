El TC avala sense unanimitat les sentències de Forn i Bassa per l'1-O

El(TC) ha rebutjatels recursos d'empara de Dolors Bassa i Joaquim Forn contra la sentència de l'1-O que els condemna per sedició. Les dues sentències compten amb tres vots particulars, dels magistrats, considerats del sector progressista.Els magistrats-tots dos, recusats pels implicats- ino han participat de la votació. D'aquesta manera, el TC avala les condemnes de Bassa i Forn i els permet que puguin portar el cas a Europa.Una vegada més, el ple del TC s'ha dividit a l'hora de resoldre els recursos contra la sentència de. Xiol i Balaguer han emès vots particulars en totes les resolucions del TC que avala la condemna per l'1-O, posant en dubte la proporcionalitat de la condemna per sedició i, fins i tot, emmarcant les protestes de l'octubre de 2017 en laEls arguments dels dos magistratsde cara a Estrasburg. Amb la decisió d'aquest dijous, tots els presos polítics ja tenen obertes les portes de la justícia europea.

