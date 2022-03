Un nou medicament frena el càncer de mama en el 75% dels casos

Notícies sensacionals en la lluita contra el càncer. Un nou estudi internacional liderat per científics de Barcelona ha confirmat que el medicamentfrena l'evolució i el desenvolupament nociu del càncer de mama en més del 75% dels casos. El doctori investigador associat de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), ha liderat l'estudi clínic que s'ha publicat a The New England Journal of Medicine. En declaracions recollides per diversos mitjans, Cortés celebra la publicació en aquesta revista:les publiqui i digui que aquest és un nou estàndard de tractament per al càncer de mama metastàtic HER2-positiu".de la lluita contra el càncer, pel que fa a l'ús d'un fàrmac com a tractament.Segons els investigadors, el fàrmac combat el càncer com un cavall de Troia. S'administra per via intravenosa i s'introdueix a les cèl·lules tumorals, esquivant el seu sistema defensiu i les destrueix des de dins. Això permet que no es destrueixin tant les cèl·lules sanes, com passa amb altres tractaments com la radiologia o la quimioteràpia.per complet el tumor.

